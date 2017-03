Ông Tây xây hàng trăm căn nhà cho người nghèo

Hội Les Enfants du Dragon là một tổ chức phi chính phủ của Pháp do ông Marc De Muynck sáng lập và làm phó chủ tịch vào năm 2009, nhằm mục đích hỗ trợ các dự án nhân đạo về vật chất và tài chính cho trẻ em và người nghèo ở Việt Nam. Hội đã xây được 107 căn nhà tình thương, 51 giếng khoan, bảy hệ thống cung cấp nước sạch, một cây cầu, 40 bể chứa nước mưa… ở các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Long An, Đồng Tháp. Ở TP.HCM, hội hỗ trợ thường xuyên cho hai mái ấm Thiên Thần (quận 9) và Tịnh thất Linh Sơn (quận 12).

Ông Marc bàn giao nhà tình thương cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Tươi ở ấp 4, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai vào tháng 10-2016. Ảnh: HL Ngoài ra, hội còn xây dựng hai trại nuôi trồng tảo xoắn (một loại tảo có hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao) tại Sóc Trăng để phân phát tảo cho trẻ em, những người bị bệnh AIDS và những người già. Hội hy vọng sẽ được bán tảo trong thời gian sắp tới để gây quỹ mà không trông chờ vào sự tài trợ của mạnh thường quân. Vào ngày 19-11 tới đây, hội sẽ khánh thành Trung tâm Chăm sóc nuôi dạy trẻ mồ côi Pháp-Việt tại huyện Cần Giuộc, Long An. Khi đi vào hoạt động chính thức, trung tâm dự kiến tiếp nhận và nuôi dạy 100 em. ________________________________

Tôi biết ông Marc từ năm 2011. Khi ông ngỏ lời giúp đỡ, tôi không nghĩ là ông lại tận lòng với người nghèo đến như vậy. Mặc dù bước đi từng bước khó khăn nhưng lần nào ông cũng đến tận nơi trực tiếp khảo sát rồi khởi công, bàn giao nhà, không lần nào ông vắng mặt cả. Lâu lâu ông còn lên thăm lại các hộ. Từ năm 2011 đến nay, hội của ông Marc đã trao tặng cho xã 15 căn nhà tình thương, năm hệ thống máy lọc nước, bốn công trình cung cấp nước sạch, 50 chiếc xe đạp, trên 100 suất học bổng cho con em tại địa phương. Ông ĐÀO NGỌC ÁNH, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Gia Canh,

huyện Định Quán, Đồng Nai