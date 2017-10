Osin bị tố bạo hành trẻ: 'Tôi lỡ tay ủi bé'

Ngày 26-10, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc bà Đặng Thị L. (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị tố bạo hành trẻ gần năm tháng tuổi.

"Nghi con bị phồng não"

Anh Đinh Văn Tài (33 tuổi, trú khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh)- bố cháu Đinh An Ng (gần 5 tháng tuổi) cho biết: “Có thời điểm con tôi cứ ăn vào là nôn, vợ tôi nghĩ con bị tiêu chảy. Chúng tôi đưa cháu đi khám ở nhiều phòng khám và kiểm tra tại BV Sản Nhi Nghệ An. Ban đầu các BS cho biết các dấu hiệu nội tiết bình thường nhưng sau thóp cháu bị phồng, khả năng bị phồng não. Bác sỹ kê đơn, dặn về nhà theo dõi thêm. Cả một tuần sau con ăn lúc nào là nôn lúc ấy, tối thì quấy khóc, ít ngủ hơn so với thời gian trước. Bây giờ con lại bị bệnh nấm miệng nữa...”.



Hình ảnh bà L. trông cháu Ng. trích xuất từ camera gia đình.

Theo anh Tài, qua người bạn làm cùng vợ giới thiệu bà L. đến giúp việc nhà và trông giữ bé Ng. là con trai thứ hai của vợ chồng anh từ ngày 5-10-2017. Trước đó, bà L. đã đi làm "osin" nhiều năm ở TP Vinh và Hà Nội. Vợ chồng anh Tài thỏa thuận với bà L. là lương 4 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.



"Tôi đi làm việc ở Nghi Sơn, Thanh Hóa, xa nhà nên sáng sớm hay mở điện thoại xem video camera lắp trong nhà. Thời gian gần đây, tôi phát hiện thi thoảng camera bị ngắt từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ, ban đầu tôi tưởng bị mất điện hay rớt internet. Sáng 24-10, nhhư thường lệ, tôi mở điện thoại xem camera gia đình thì thấy bà L. đi về phía để ổ điện rồi ngắt camera đột ngột.

Tôi gọi điện thoại cho bố nhờ sang nhà con xem thế nào mà camera không hoạt động. Khi bố tôi đến nhà thì camera hoạt động trở lại. Tôi gọi cho bạn đến kiểm tra lại camera thì bạn cho biết có ai đó rút điện nguồn camera rồi cắm lại.

Chiều 24-10, tôi từ Thanh Hóa trở về nhà, mở xem lại các đoạn video camera đã lưu thấy có cảnh bà L. đánh con tôi vào ngày 11-10. Tôi đưa đoạn camera đó cho bà L. xem thì bà nói "tôi không đánh, chỉ vỗ vào đùi thôi. Tôi nói cho bà một con đường để bà có cơ hội, nhưng bà không nhận lỗi thì tôi báo công an. Tôi không hiểu trong thời gian camera tắt bà có làm gì con nữa không?"- anh Tài nói.

Trích xuất video gia đình và anh Tài trả lời phỏng vấn

Người giúp việc nói gì ?



Trong đêm 24-10, bà L. được mời lên trụ sở Công an phường Bến Thủy để làm việc. Tại đây, bà L. thừa nhận những hành vi đánh, lắc cháu bé của mình và mong anh Tài tha thứ. Ngay trong đêm 24-10, vợ chồng anh Tài cho bà L. nghỉ việc, thanh toán tiền công cho bà L.



Tấm giấy bà L.viết.

Anh Tài đua ra tờ giấy cho biết bà L. tự tay ghi có nội dung"... tôi không có trách nhiệm nên cháu hiện nay đã bị sương (sưng) não. Điều này có camera ghi lại. Nay tôi xin chịu mọi trách nhiệm với gia đình và pháp luật”. Trong giấy này ký tên họ Nguyễn Thị L, không phải Đặng Thị L. như họ tên thật của bà L và sai cả xã (nơi ở). .



Ngày 26-10, bà L. cho rằng, trong thời gian đi ở giúp việc giữa bà và gia chủ không xảy ra mâu thuẫn gì và anh Tài còn thiếu bà 500-600 ngàn đồng tiền công chưa thanh toán.

Bà L phân trần: "Hôm đó rôi ru mãi không được cháu không ngủ. Tôi có lỡ tau ui (ủi) cháu cái chứ không đập đánh chi hắn vì hắn đang nhỏ. Lương tâm nào tôi đi làm như thế. Tôi thương trẻ, tôi không có gia đình, không có chồng con, không có học, thành thử là tưởng lắc thế cho cháu nín nhưng cháu không nín”.



Sau ngày xảy ra sự việc, chị Dung vợ anh Tài phải xin tạm nghỉ việc ở nhà trông nuôi con.

Bà L. khẳng định bà không đánh đập cháu Ng. mà chỉ là nhằm dỗ cho cháu ngủ và chỉ xách gối ra. Bà L. cũng cho biết, việc cháu Ng. bị nôn là do bị “đẹn”, bị nấm miệng chứ không phải do bà đánh vào đầu hay giật, lắc. Bà cũng khẳng định bà không biết camera là cái gì và tấm giấy anh Tài đang giữ là "bị họp ép, đọc cho để viết" và vì "bị anh Tài đạp vào người nên hoảng quá viết sai họ và sai xã".



"Bây giờ sự việc đã như thế rồi, tôi gửi lời xin lỗi gia đình. Có những điều không phhải thì là gia đình phải nói cho đúng. Tôi già cả rồi, bây giờ nhờ chính quyền là giúp đỡ cho với"- bà L, nói.

Bà L. cũng cho biết, từ nay bà ở nhà làm ruộng chứ "không đi làm nghề giúp việc cho ai nữa".