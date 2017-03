Ôtô bốc cháy, một phụ nữ thoát chết

Ôtô hiệu Kia Morning bốc cháy dữ dội - Ảnh: Hải Phong

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết họ đang đi trên đường thì nghe tiếng nổ lớn làm nhiều người hoảng loạn, sau đó thấy xe bốc cháy dữ dội.

Người dân và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt kịp thời dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên chiếc xe chỉ còn lại bộ khung cháy đen.

Cô Hương được người dân đưa đến Bệnh viện Giao thông vận tải cách đó 0,5km cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu của bệnh viện, cô Hương vẫn còn hoảng sợ, mắt đỏ hoe cho biết cô là giáo viên Trường THCS An Đồng (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng), đang lái xe đến trường.

Khi đến đoạn đường trên được người đi đường phát hiện phía sau xe nơi có bình xăng đang bốc cháy, cô đánh lái vào lề đường để thoát thân nhưng cánh cửa bị khóa chặt (theo thợ sửa chữa ôtô, đa số xe sản xuất 10 năm trở lại đây khi chạy với tốc độ 40km/giờ trở lên hệ thống khóa của xe tự động khóa các cửa).

Ngọn lửa lan nhanh lên ghế lái, cô Hương kéo được chốt tay và dùng hết sức đạp cửa, lao ra đường trong tình trạng hoảng loạn, tóc cháy sém và được người dân bên đường đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe còn lại là một bộ khung cháy đen - Ảnh: Hải Phong

Chiều 5-1, cô Hương đổ xăng lần cuối tại một cây xăng trên quốc lộ 5, phía sau đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ quận Hồng Bàng.

Cô mua xe này năm 2009 tại salon ôtô Sơn Lâm trên đường Nguyễn Văn Ninh, quận Lê Chân.

Hiện Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo HẢI PHONG (TTO)