Ôtô cán ba xe máy, năm người bị thương

Xe ôtô đã cán bẹp một xe máy và đâm ngã hai xe máy khác, làm năm người bị thương, trong đó có ba người phải cấp cứu. Được biết, xe ôtô nói trên là của Công ty Mekong Auto. Công an quận Bình Tân đã tạm giữ giấy tờ lái xe ôtô để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hiện trường xe ôtô 52T-0469 gây tai nạn tại phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM). Ảnh: H.LỘC

Ngày 2-9, Công an huyện Tân Thạnh (Long An) đã tạm giữ lái xe Đỗ Phước Hòa (ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) để phục vụ điều tra. Hồi 11 giờ 30 ngày 1-9, trên quốc lộ 62 đoạn qua ấp Bảy Mét, xã Kiến Bình (huyện Tân Thạnh, Long An), ôtô khách biển số 62L-7458 do Hòa lái đã lao vào nhóm học sinh Trường Tiểu học Kiến Bình đang đi học về cặp theo lề đường. Vụ tai nạn làm chết một học sinh và bị thương nặng ba học sinh khác.

H.LỘC - A.AN