Ôtô, xe máy sẽ “cõng” hai loại phí lưu hành?

Mức phí dự kiến Phí ôtô: Nhóm 1, từ 12 chỗ ngồi trở xuống, xe tải dưới hai tấn và xe buýt là 1,2 triệu đồng; nhóm 2, xe 12-30 chỗ, xe tải 2-4 tấn, mức phí tăng 20% so với nhóm 1; nhóm 3, xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải 4-10 tấn, mức phí tăng 20% so với nhóm 2; nhóm 4, xe 10-18 tấn, xe container 20 feet, mức phí tăng 20% so với nhóm 3; nhóm 5, xe tải 18 tấn trở lên, xe chở hàng container 40 feet, mức phí tăng 20% so với nhóm 4. Phí môtô, xe máy: Loại xilanh 70-100 cm3 phải nộp 600.000 đồng/xe; xe 100-175 cm3 nộp một triệu đồng/xe; loại 175 cm3 trở lên là 1,5 triệu đồng. Riêng xe gắn máy dưới 70 cm3 phải nộp 300 ngàn đồng.