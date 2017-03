PGĐ CA tỉnh Thừa Thiên-Huế: Có chuyện hai CA đánh người tình nghi

Đây là việc làm sai, Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Hương Trà kiểm điểm, xử lý nghiêm túc những cá nhân vi phạm. Trước mắt phải xuống xin lỗi thành khẩn người dân. Chiều 18-8, anh em xuống xin lỗi nhưng anh Cương đang đi gặt lúa, chưa gặp được”. Ngày 18-8, Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết như trên.

Theo ông Đức, công an đã kiểm tra thương tích của anh Cương và nhận thấy những vết thương trên người anh Cương không lớn nhưng đây là hành vi bức cung, đánh đập nên Công an thị xã Hương Trà sẽ phải họp hội đồng kỷ luật để đưa ra quyết định kỷ luật những người liên quan. Ngoài ra, nếu gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường thiệt hại, Công an thị xã Hương Trà phải bồi thường.

Như đã thông tin, chiều 12-8, anh Lê Văn Cương (25 tuổi, ngụ xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) bị một công an viên thôn đến nhà chở anh vào UBND xã Hương Toàn. Tại đây, công an đã tát, đánh vào đùi anh Cương vì tình nghi anh ăn trộm. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Cương được công an cho về. Lúc bước vào sân nhà, anh Cương ngất lịm. Người thân đưa vào nhà và phát hiện mặt, đùi, cổ tay anh bị bầm tím, người sốt cao.

VIẾT LONG