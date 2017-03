Phá băng cướp có súng, ma túy “khủng”

Sáng 27-8, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) - Bộ Công an, đã biểu dương, khen thưởng các tập thể của Công an tỉnh Bình Dương tham gia chuyên án triệt phá đường dây buôn ma túy lớn và bắt băng cướp có súng.

Bắt “ông trùm” bán hơn 476 bánh heroin

Trung tá Nguyễn Văn Tâm, Phó phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: “Từ nguồn tin trinh sát, chiều 5-8, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng loạt ra quân triệt phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán ma túy cực lớn, thu giữ 34 bánh heroin (trọng lượng hơn 10 kg), 1.000 g ma túy tổng hợp dạng đá, 100.000 USD và hơn 4 tỉ đồng tiền mặt”.

Quá trình mở rộng chuyên án, công an đã bắt giữ năm nghi can gồm Lê Đình Kiểm (cầm đầu), Đặng Thị Thanh (vợ Kiểm), Ngô Thị Mỹ Vân, Lê Văn Hạnh, Lê Văn Nhật.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng trao khen thưởng cho các đơn vị phá chuyên án ma túy và bắt nhóm cướp có súng... Ảnh: ÁI NHÂN

Kiểm là con nghiện từ Nghệ An vào Bình Dương “làm ăn”. Kiểm bắt đầu hoạt động mua bán heroin từ năm 2012. Kiểm thuê nhà không số tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một cất giấu “hàng” và lôi kéo vợ mình cùng với Nhật, Hạnh đều từ Nghệ An vào đường dây. Kiểm trực tiếp giao “hàng” cho khách hoặc nhờ vợ và Hạnh giao. Lúc công an ập vào nhà Kiểm thì Nhật đã mang ma túy ném vào bồn cầu phi tang giúp Kiểm.

Bước đầu Kiểm khai mua heroin từ một người không rõ lai lịch với giá 70.000 USD/bánh, còn ma túy đá giá 30.000 USD/kg. Lần gần nhất là ngày 13-7, Kiểm mua 50 bánh heroin và 1 kg hàng đá rồi mang về cất giấu. Toàn bộ số ma túy trên Kiểm phân phối sỉ cho “đại lý” Ngô Thị Mỹ Vân. Ngày 7-8, Kiểm mua hơn 20 bánh. Đến khi bị bắt, Kiểm khai đã mua bán tổng cộng 476,8 bánh heroin, thu được hơn 3 triệu đôla Mỹ, hơn 4.000 đôla Úc và gần 19 tỉ đồng.

Nhóm cướp dùng súng gây án tại cây xăng

Tổng cục Cảnh sát PCTP cũng đã khen thưởng Công an huyện Bến Cát về thành tích triệt phá băng cướp có súng trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Thanh Khiêm, Phó Trưởng Công an huyện Bến Cát, cho biết đến nay đã bắt giữ tổng cộng 13 nghi can liên quan.

Trước đó, trưa 30-6, có hai thanh niên dùng súng bắn thị uy cướp gần 2 triệu đồng tại cây xăng Thái An (huyện Bến Cát) do bà Võ Thị Thanh làm chủ. Tiếp đến, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Kim Bằng đang đi trên đường trong KCN Mỹ Phước thì có hai thanh niên áp sát ép xe chị. Chị Bằng phản ứng thì một đối tượng móc súng ra bắn khiến chị hoảng sợ. Lúc này, anh Nguyễn Trường Hải (bảo vệ) nghe tiếng súng nổ, chạy đến thì bị chúng chĩa súng bắn anh. Cũng may phát đạn chỉ sượt qua người anh Hải găm vào hộp đèn đường gần đó.

Trong khi công an đang tiến hành điều tra thì khoảng 19 giờ ngày 28-7, một vụ cướp cây xăng khác bằng súng lại diễn ra. Địa điểm mà bọn cướp nhắm đến là cây xăng Ánh Sáng (thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát) của bà Huỳnh Thị Lan. Số tiền bị cướp hơn 40 triệu đồng.

Ngay khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án. Qua xác minh, ban chuyên án phát hiện nghi can Trần Thanh Phong đang lẩn trốn tại khu vực phường Thuận Giao (thị xã Thuận An).

Ngày 8-8, sau khi bắt Phong, công an bắt tiếp Đặng Văn Thân và Phan Văn Khanh khi cả hai đang lẩn trốn tại Cà Mau. Phong thừa nhận là chủ mưu, lên kế hoạch, mượn xe máy và đưa súng để Thân và Khanh đi cướp.

Qua điều tra mở rộng, Công an huyện Bến Cát tiếp tục bắt giữ thêm bốn đồng bọn khác trong nhóm cướp, chúng thừa nhận đã cùng nhau thực hiện hơn 20 vụ trộm tại Bến Cát. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an tỉnh Cà Mau truy bắt sáu nghi can cung cấp súng cho băng cướp này.

ÁI NHÂN