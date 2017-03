Phá băng cướp gây hơn 70 vụ cướp

Công an đã bắt giam người cầm đầu là Bùi Thanh Tấn (thường gọi là Bụi, 17 tuổi, ngụ phường Bình Định, thị xã An Nhơn) và ba bị can khác gồm Trần Hữu Linh (thường gọi là Dố, 17 tuổi, ngụ phường Nhơn Hưng), Nguyễn Hữu Trí (thường gọi là Khum, 20 tuổi), Huỳnh Quan Phúc (19 tuổi, cùng ngụ xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn). Hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt 11 nghi can còn lại.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm đến nay, băng cướp trên đã thực hiện hơn 70 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã An Nhơn, các huyện Phù Cát, Tuy Phước với giá trị hàng tỉ đồng. Hằng đêm, băng cướp này chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2-4 tên, chạy xe máy cướp giật tài sản của người đi đường. Khi bị người dân phát hiện, truy đuổi, nhóm này dàn cảnh cản đường để nhóm kia chạy trốn và dùng hung khí tấn công nếu người bị cướp chống cự.

T.LỘC