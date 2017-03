Phá băng nhóm đưa người vào khách sạn để giết, cướp

Liên quan đến vụ án này, Công an quận 10 đã bàn giao ba nghi can về hành vi giết người và cướp tài sản cùng tang vật cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền. Đó là Nguyễn Hoàng Lân (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Quang Thuận (ngụ quận 5, TP.HCM) và Trần Thị Ngọc Sang (ngụ tỉnh Long An).

Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 9-2010, Công an quận 10 nhận được đơn tố giác của ĐTNS (ngụ quận 8, TP.HCM) về việc bị một nhóm thanh niên hành hung cướp tài sản. Theo đó, chị S. làm quen với một thanh niên qua mạng. Đêm 14-9, người này rủ chị S. đi uống bia với bạn. Sau đó cả hai đưa chị S. vào khách sạn PL trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10). Tại đây, cả hai cùng ba đồng bọn (trong đó có một nữ) dùng roi điện, dây dù, băng keo để uy hiếp, lột sạch tài sản của chị S. gồm xe gắn máy, ĐTDĐ, lắc vàng đeo tay và bốn bộ vòng ximen 27 chiếc…

Qua truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ ba nghi can nói trên. Theo lời khai của Lân và đồng phạm, trước đó với thủ đoạn tương tự chúng đã dụ dỗ một cô gái trẻ vào khách sạn để vui vẻ. Kế đến chúng khống chế, trói nạn nhân và cướp sạch tài sản.

Đặc biệt, cả ba nghi can thừa nhận đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại khách sạn Mai Hoàng (phường 3, quận Gò Vấp). Cụ thể, vào đêm 17-9, chúng dẫn chị LTTQ (ngụ tỉnh Long An) vào khách sạn rồi cùng nhau trói chân tay chị Q. và dùng roi điện chích vào người. Sau khi lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân gồm xe gắn máy, tiền bạc, nữ trang chúng tẩu thoát. Đến sáng hôm sau, nhân viên khách sạn kiểm tra phòng mới phát hiện chị Q. đã tử vong do ngạt thở.

