Phá băng trộm hàng trăm con cá sấu ở Tiền Giang

Trại cá sấu của anh Tài rộng hơn 1000 m2 nằm cặp kênh Vàm Giồng, có rào lưới B40. Trong hai đêm 1 và 6-9, kẻ trộm đã đột nhập, bắt đi tổng cộng 134 con cá sấu (nặng 12-15 kg/con), ước thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Nhận được tin báo, ngày 7-9, Công an huyện Gò Công Tây đã lập kế hoạch truy bắt băng trộm cá sấu. Chỉ trong ngày 7-9, công an đã tìm ra manh mối và bắt khẩn cấp hai đối tượng Đinh Văn Nhịn (ngụ ấp Thượng, thị trấn Vĩnh Bình) và Lê Văn Minh (ngụ ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu). Qua điều tra, bọn chúng khai nhận cùng hai đồng bọn (đã bỏ trốn) thực hiện hai vụ trộm cá sấu của anh Tài. Chúng đột nhập lúc nửa đêm, dùng kềm cắt lưới B40, sau đó dùng vòng tự chế tròng vào cổ cá sấu siết chặt, lấy băng keo dán mõm cá lại và đưa xuống ghe đưa đi tiêu thụ. Công an thu giữ một ghe máy, kềm cộng lực, vòng tự chế và nhiều dụng cụ dùng để trộm. Lực lượng công an cũng đã thu hồi được 26 con cá sấu trả lại cho người bị mất.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN