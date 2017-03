Phá băng trộm ở các tiệm thời trang

Sáng cùng ngày, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) phát hiện bốn người này đến các tiệm thời trang để trộm hàng. Bằng thủ đoạn giả khách mua hàng rồi trộm quần áo giấu trong áo khoác chuyển ra ngoài cho đồng bọn. Trong buổi sáng nhóm này đột nhập bốn tiệm, trộm hàng trị giá hơn 10 triệu đồng thì bị các “hiệp sĩ” bắt quả tang.

Cùng ngày, người dân khu phố Tân An (Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) đã vây bắt Võ Văn Đoan và Hồ Vĩnh Công khi cả hai đang trộm “nóng” xe máy. Đoan chở Công đi rảo tìm “mồi” thì nhìn thấy ông ĐVT dựng xe bên đường hớ hênh nên dùng đoản phá khóa trộm xe. Tuy nhiên, Đoan, Công bị người đi đường phát hiện, vây đánh “hội đồng”. Các “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp kịp thời ngăn cản, đưa hai kẻ trộm cùng tang vật về trụ sở công an phường.

VÕ BÁ