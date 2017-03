Phá băng trộm xe máy Khu dân cư Saca

Ngày 14-2, Trung tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 9, TP.HCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam tám bị can về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các nghi can trộm cắp và tiêu thụ xe gian bị Công an quận 9 bắt giữ. Ảnh: ĐĂNG LÊ

Các bị can gồm Vũ Quyết Thắng, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Anh Cường, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Thanh Tùng (cùng ngụ quận 9), Nguyễn Thành An (quê Hà Tĩnh), Lê Thanh Bách, Nguyễn Hữu Tài (cùng quê Khánh Hòa).

Rạng sáng 2-2, lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ (KP 3, phường Phước Long A, quận 9) mất cảnh giác, Thắng, Phi, Cường, Huy, Tùng và An đã đột nhập vào Khu dân cư Saca dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa nhà giữ xe lấy trộm cùng lúc 11 xe máy (tổng giá trị hơn 200 triệu đồng) rồi đưa về một khách sạn gần đó cất giấu.

Phát hiện hơn chục xe máy không cánh mà bay, bảo vệ Khu dân cư Saca đã trình báo công an. Qua sàng lọc, công an phát hiện nhóm thanh niên nghi vấn không có nghề nghiệp nhưng suốt ngày ăn chơi, tiêu xài và sử dụng tài sản đắt tiền. Đầu tiên, công an đã tìm cách đưa Thắng về trụ sở làm việc và Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội cùng đồng bọn. Đến chiều 6-2, các nghi can trong băng trộm xe máy đã lần lượt đến công an đầu thú hoặc bị truy bắt.

Băng trộm này khai đã bán chín chiếc xe tại khu vực cầu Gò Dưa, quận Thủ Đức, riêng hai chiếc xe còn lại, chúng đưa lên ô tô chở ra Khánh Hòa giao cho Bách và Tài tiêu thụ. Các trinh sát đã bám theo đến tận Khánh Hòa bắt gọn Bách, Tài cùng tang vật di lý về TP.HCM xử lý.

Theo cơ quan điều tra nhận định, khả năng băng trộm này từng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự. Hiện vụ việc đang mở rộng điều tra làm rõ.

ĐĂNG LÊ