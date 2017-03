Phá chuyên án ma túy, thu 11 bánh heroin

(PL)- Chiều 28-1, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cơ quan thường trực phía Nam cho biết các đơn vị của Bộ Công an cùng với Công an TP.HCM và Công an quận 8 đã phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ hơn 11 bánh heroin.

Trước đó, ngày 19-1, ban chuyên án đã bắt giữ nghi can đầu tiên trong đường dây ma túy để khai thác, mở rộng. Đến ngày 26-1, các mũi của ban chuyên án đồng loạt tấn công vào các tụ điểm tại quận 8 và quận 1 khiến các đối tượng không kịp trở tay. Tổng cộng có 12 nghi can bị bắt giữ với tang vật hơn 11 bánh heroin. Trong số này, hai nghi can cầm đầu là Nguyễn Thị Ngọc Sương (ngụ quận 8), Phạm Thị Lệ Thu - người cung cấp “hàng” cho Sương. Toàn bộ số ma túy được Thu lấy từ nước ngoài về bán cho Sương để Sương phân phối lại trên địa bàn TP.HCM. Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã trao quyết định khen thưởng cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên án. ÁI NHÂN