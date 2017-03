Phá cơ sở làm giấy tờ giả trong nhà trọ

Trước đó, quần chúng tố giác tại phòng trọ của Hoàng tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm có biểu hiện nghi vấn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đây là một cơ sở sản xuất bằng cấp giả, giấy tờ giả các loại. Sau khi nắm đủ chứng cứ, các trinh sát bất ngờ ập vào phòng trọ, bắt quả tang Hoàng đang làm bằng giả. Tại hiện trường công an thu giữ máy tính xách tay; máy photocopy; máy ép dẻo; máy in phun màu; hàng ngàn phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, trung tâm dạy nghề tại TP.HCM, Đồng Nai. Ngoài ra còn có hàng chục con dấu của nhiều trường, cơ quan công an cấp phường; hơn 90 tem phản quang của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ quan công an thu giữ một cuốn sổ do Hoàng ghi chép tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc khách hàng; trong đó phần lớn ở các tỉnh, thành.

Hoàng khai hành nghề từ tháng 8-2010. Đồng bọn của Hoàng tiếp nhận “đơn đặt hàng” của những người có nhu cầu rồi đưa thông tin khách hàng cho Hoàng làm bằng, giấy giả. Mọi việc giao dịch, mua bán với khách hàng đều tiến hành giữa đêm khuya tại phòng trọ. Đặc biệt, Hoàng còn làm giả cả giấy xác nhận nhiễm HIV.

Hoàng khai nhận, khách hàng là công nhân, người lao động cần văn bằng để xin việc nên mỗi văn bằng, giấy tờ giả Hoàng bán ra chỉ khoảng 350.000 đồng. Từ trước đến nay, Hoàng đã bán 35 văn bản giả, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

HOÀNG TUYẾT