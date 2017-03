Phá dải phân cách quốc lộ 1 để băng qua đường

“Họ tháo các tấm chống lóa không phải để lấy kim loại mà để băng qua đường. Sau khi được nâng cấp, mở rộng, vận tốc trên quốc lộ 1 đã cho phép tăng lên, xe chạy rất nhanh nên việc người dân trèo qua lại dải phân cách là hết sức nguy hiểm” - ông Châu nói.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - đơn vị quản lý đầu tư các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định, đến nay trên đoạn quốc lộ 1 này đã có hơn 70 điểm bị người dân tự tiện tháo dỡ tấm lưới chống lóa với gần 100 tấm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh đã yêu cầu huyện Tuy An kiểm tra, xử lý việc người dân tự tiện tháo bỏ dải phân cách trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An. Tại vị trí này, người dân đã tháo dỡ, di chuyển hai đoạn dải phân cách bằng bê tông dài hơn 4 m để mở lối băng qua đường.



Một đoạn lưới chống lóa trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phù Cát (Bình Định) bị người dân tháo bỏ để trèo qua đường. Ảnh: DT

Theo ông Huỳnh Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã An Hòa, đây là việc làm bột phát của người dân để không phải gánh lúa đi vòng theo dải phân cách quá xa. Khi đơn vị thi công tiến hành lắp đặt lại hai dải phân cách trên, hàng chục người dân thôn Phú Điềm đã tập trung ngăn cản với lý do họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong đi lại. UBND huyện Tuy An phải huy động lực lượng đến vận động người dân để đơn vị thi công lắp đặt lại dải phân cách vào vị trí cũ.

Ông Nguyễn Thành Trí cho hay theo đề nghị của UBND tỉnh, Bộ GTVT đã thống nhất mở thêm 17 điểm, điều chỉnh tám điểm trên dải phân cách quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên, chủ yếu tại các đoạn qua khu đông dân cư, trường học, cụm công nghiệp…

Được biết, Bộ GTVT cũng đồng ý điều chỉnh 30 điểm mở dải phân cách tại đoạn qua tỉnh Bình Định, vị trí đoạn qua Khánh Hòa nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà vẫn đảm bảo an toàn giao thông.