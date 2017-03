Phá đường dây bán “hàng đá” về phố biển

Ngày 13-7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy từ TP.HCM về TP Nha Trang và bắt giữ ba người liên quan gồm Bùi Phương Thảo, Nguyễn Minh Thành Đạt (cùng trú TP Nha Trang) và Huỳnh Quốc Hạo (trú quận 6, TP.HCM) cùng nhiều tang vật.

Trung tá Hồ Anh Thư, Đội trưởng Đội Điều tra PC47 - Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đầu tháng 7-2012, tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, các trinh sát đã bắt quả tang Thảo và Đạt đang bán ma túy cho một con nghiện tên H. Khám xét tại chỗ, các trinh sát phát hiện trên người H. có một bịch nylon, bên trong đựng chất dạng tinh thể đá, trong người Thảo có 1,1 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại di động. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đạt, công an thu giữ một bịch nylon đựng ma túy tổng hợp và 2,5 triệu đồng. Qua khai thác nhanh, Đạt và Thảo khai là một mắt xích trong một đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ TP.HCM về Nha Trang tiêu thụ.

Nguyễn Minh Thành Đạt đang bị trinh sát khống chế bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: LX

Theo đó, từ cuối tháng 3-2012, để có ma túy sử dụng và tiền tiêu xài, chúng liên lạc với một người tên C. (ngụ TP.HCM) để mua ma túy với phương thức Thảo gửi tiền vào cho C. Sau đó, C. trực tiếp mang ma túy ra TP Nha Trang bán cho Thảo hoặc gửi theo dịch vụ vận tải. Tiếp tục đấu tranh, Thảo và Đạt khai thêm ngoài ra còn mua hàng của một người tên Huỳnh Quốc Hạo (ngụ phường 2, quận 6, TP.HCM) với phương thức hoạt động tương tự.

Từ lời khai của Thảo và Đạt, đêm 4-7, một mũi trinh sát Công an tỉnh Khánh Hòa vào TP.HCM, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hạo. Tại đây, công an thu giữ một bịch nylon chứa bột màu trắng; ba giấy biên nhận gửi hàng, ba thẻ ATM, cùng nhiều vật dụng khác. Đến ngày 11-7, Hạo đã được di lý về Khánh Hòa để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan điều tra, Hạo khai nhận đã nhiều lần bán ma túy đá cho Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “con”, đã bị bắt tạm giam vào cuối tháng 10-2011 trong một vụ án khác).

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

LÊ XUÂN