Phá đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Cơ quan công an xác định đây là hai đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa các cô gái ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) bán sang Trung Quốc để làm vợ hoặc bán dâm.

Theo điều tra ban đầu, từ giữa tháng 3, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo nhiều cô gái ở huyện Nam Giang bị một số đối tượng lừa bán ra nước ngoài. Trong số các cô gái bị lừa bán có Zơ Râm D. (trú xã TaBhing), bị vợ chồng Bé ép phải lấy một người Trung Quốc, nếu không đồng ý thì phải đi bán dâm. Hoảng sợ, D. xin vợ chồng Bé về quê để rủ thêm mấy người bạn nữa. Thấy món hời lớn, vợ chồng Bé đồng ý để D. về lại Việt Nam. Sau đó, Bé cùng Leng đến thuê phòng trọ gần Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, đợi D. về quê dẫn “con mồi” đến. Về đến huyện Nam Giang, D. gọi điện thoại báo công an, đồng thời rủ thêm hai bạn gái giả làm “con mồi”. Lúc D. cùng hai cô gái đến chỗ vợ chồng Bé thì lực lượng công an ập vào bắt giữ. Hiện còn nhiều nạn nhân của Bé đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để sớm giải cứu cho các nạn nhân.

TẤN TÀI