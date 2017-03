Phá đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Cùng ngày, Công an huyện Tân Châu đã khởi tố, bắt giam vợ chồng Nguyễn Tấn Nho và Trần Lệ Thủy (ngụ xã Tân Thành, Tân Châu) và các đồng phạm Đặng Thị Nguyệt, Võ Thu Thủy (ngụ Tân Thành, Tân Châu) để điều tra hành vi mua bán người. Qua điều tra, vợ chồng Nho đã đưa 21 cô gái sang Trung Quốc để bán làm vợ.

Trước đó, ngày 12-8, trinh sát Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Tân Châu phối hợp Công an phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM bắt quả tang vợ chồng Nho chuẩn bị đưa hai phụ nữ lên máy bay để xuất cảnh sang Trung Quốc. Công an đã giải thoát hai cô gái này (đều ngụ Tây Ninh). Nho khai có con gái lấy chồng Trung Quốc và quen biết với một người đàn ông Trung Quốc tên T. T. bảo vợ chồng Nho kiếm các cô gái để xem mặt làm vợ. Mỗi phụ nữ T. trả cho vợ chồng Nho 25 triệu đồng. Những kẻ đi dụ dỗ các cô gái thì được vợ chồng Nho trả công 3 triệu đồng/người. Được biết giá mỗi phụ nữ khi được chọn bán sang Trung Quốc là hơn 100 triệu đồng. Đường dây này hoạt động từ tháng 6 đến nay và các đối tượng đã dụ dỗ hàng trăm phụ nữ để chuẩn bị đưa sang Trung Quốc. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

H.NHI