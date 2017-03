Phá đường dây bán trẻ vị thành niên qua Malaysia

Đường dây do Đào Thị Trúc Phương (ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Biên) tổ chức.

Trước đó, nhiều người thân của các nạn nhân đã tố cáo vụ việc đến công an. Công an huyện Tân Biên phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Xa Mát bắt Phương khi Phương đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam cho ba nạn nhân. Ba nạn nhân gồm ĐTD (14 tuổi, ngụ xã Tân Bình), HTH (17 tuổi) và HTM (23 tuổi, cùng ngụ Long An). Công an huyện Tân Biên cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Thảo (ngụ xã Tân Bình).

Khoảng tháng 6-2012, Thảo dụ dỗ các cô gái rồi báo cho Phương để đưa qua Malaysia. Phương trả công cho Thảo 2 triệu đồng/cô gái dụ được. Phương mua vé, làm thủ tục đưa các cô gái qua Malaysia. Mỗi cô gái qua Malaysia phải làm để trả nợ cho Phương hơn 20 triệu đồng gồm tiền vé máy bay và thủ tục. Tuy nhiên, các cô gái làm không đủ trả nợ nên đã lén gọi điện thoại về nhà cầu cứu.

T.KHÁNH - NHI BÌNH