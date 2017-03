Phá đường dây làm giả giấy phép lái xe

Trước đó, ngày 19-9, nhận được tin báo của người dân, công an bắt quả tang Nga (trú xã Cư An, Đăk Pơ) đang nhận ảnh, giấy CMND để làm giả GPLX mô tô cho một số người. Qua lời khai của Nga, Công an huyện Đăk Pơ phối hợp Công an TP Pleiku bắt tiếp Cường. Khám xét nơi ở của Nga, Cường, công an thu giữ một số lượng lớn GPLX mô tô giả, hồ sơ và các giấy tờ liên quan.

Cả hai khai nhận có quen biết với một số đối tượng trong đường dây chuyên làm giấy tờ giả nên nhận làm môi giới để hưởng hoa hồng. Tính từ năm 2011 đến nay, Nga và Cường đã câu kết với các đối tượng khác làm hàng trăm GPLX mô tô giả bán cho những người có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hiện Công an huyện Đăk Pơ đang phối hợp với Công an TP Pleiku tiếp tục điều tra mở rộng.

THÙY HƯƠNG