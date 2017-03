Phá đường dây ma túy từ Lào về TP.HCM

(PL)- Ngày 19-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án 612T, bắt Đinh Văn Giáp (trú xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng đồng bọn trong đường dây đưa ma túy từ Lào vào TP.HCM tiêu thụ.

Sáng 18-10, Giáp đang đứng trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để bắt xe đò vào TP.HCM bán ma túy đá thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Khám xét trong người Giáp, công an thu giữ 3 kg ma túy đá. Mở rộng chuyên án, PC47 bắt khẩn cấp Phan Thị Thu Hường (trú phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An), Lê Thị Tam (trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thanh Nam (trú xã Hưng Đông, TP Vinh). Hường là người điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia trên. PC47 cũng đã khởi tố, tạm giam Trương Hoàng Hiệp (trú phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Mai (trú xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trưa 14-10, Hoàng Hiệp nhận 6,4 kg ma túy đá từ Mai, khi đang trên đường vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ thì bị bắt quả tang. ĐẮC LAM