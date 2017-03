Phá đường dây ma túy từ vụ hối lộ 120.000 USD

Đáng chú ý, vụ án ma túy quy mô lớn này được phát hiện, bóc gỡ sau vụ các đối tượng định hối lộ cơ quan công an 120.000 USD.

Buôn ma túy, hối lộ 120.000 USD xin tha

Rạng sáng 30-10-2008, tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì phát hiện Tạ Xuân Tiến (SN 1963), trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên đi xe máy Win, chở Sồng A Đùa (SN 1984), trú tại bản Cô Tang, huyện Mộc Châu có nhiều biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính. Hoảng sợ khi bị kiểm tra, Tiến đã rút ra 50 triệu đồng hối lộ để thoát thân nhưng đã bị tổ công tác cảnh cáo, đưa về trụ sở làm việc. Trên đường đi, các đối tượng đã gợi ý đưa 120.000 USD, xe máy cho tổ công tác để xin tha nhưng tổ công tác vẫn kiên quyết không nhận.

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong chiếc balô các đối tượng có 120.000 USD, hơn 50 triệu đồng, 1 thanh kiếm và lựu đạn. Kết quả điều tra của CAQ Long Biên và Đội - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã xác định, Tiến và Đùa vừa bán heroin cho hai đối tượng Dương Ngô Thăng (SN 1980) và Dương Ngô Thọ (SN 1986), trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Ngay sau đó, ngày 31-10- 2008, các lực lượng gồm: CAQ Long Biên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội, lực lượng đặc nhiệm Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu đã tổ chức khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Sồng A Đùa (SN 1984) và vây bắt đối tượng Sồng A Chồng (SN 1985), cùng trú tại bản Cô Tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vừa tiến gần tới nhà các đối tượng, lực lượng công an “đụng” ngay một loạt đạn súng AK bắn xối xả.

Trước tình hình đó, lực lượng công an đã được lệnh rút để tránh thương vong. Lập tức, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án 118 MC do Đại tá Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban để truy bắt các đối tượng nguy hiểm nêu trên. Qua xác minh, lực lượng công an xác định, đối tượng bắn lại tổ công tác chính là Sồng A Chồng. Biết mình đang bị truy bắt, Chồng đã lẩn trốn trong rừng sâu.

Chờ đợi đến dịp tết của người Mông năm 2009, Chồng lén về nhà nghe ngóng tình hình và đã lọt vào vòng ngắm của các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La. Thấy bị “bám”, Chồng bỏ chạy đến nơi cất giấu vũ khí để tìm cách chống trả nhưng đã bị các trinh sát vô hiệu hóa, bắt giữ. Khi bị bắt, trong người Chồng có 1 khẩu súng AK và 30 viên đạn. Việc bắt giữ Sồng A Chồng đã mở ra một giai đoạn mới trong quá trình điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và đưa hối lộ.

Lật tẩy đường dây ma túy

Theo cơ quan công an, trong đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn trên có sự tham gia của nhiều đối tượng cùng sinh sống trong một địa bàn gồm: Sồng A Chồng, Sồng A Đùa, Mùa A Lánh (SN 1979); Bùi Văn Thi (SN 1970) và Tạ Xuân Tiến đều ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu. Chúng liên kết với nhau, hình thành ổ nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về Mộc Châu. Số ma túy trên sau đó được phân phối đi các tỉnh. Các đối tượng này đã móc nối với Dương Ngô Thăng, Dương Ngô Thọ, trú tại xã Ngọc Vân, Bắc Giang để mua bán ma túy.

Theo cơ quan công an, Sồng A Chồng là đối tượng trẻ tuổi nhưng rất xảo quyệt, hắn thường trang bị vũ khí “nóng” để đảm bảo cho những chuyến làm ăn phi pháp không bị cướp hàng và sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Các đối tượng thường dùng xe ôtô để vận chuyển, dùng điện thoại di động để liên hệ địa điểm trao đổi, mua bán hàng... Sồng A Chồng thường trực tiếp ra nước ngoài mua heroin, mang về tập kết tại bản Cô Tang, xã Lóng Luông. Sau đó, Chồng huy động các đối tượng: Tiến, Đùa, Lánh, Thi, phân công vai trò vận chuyển về Hà Nội - Bắc Giang, bán cho nhóm đối tượng Thăng, Thọ với giá 9.000 USD/bánh heroin.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7-2008, Sồng A Chồng quen Dương Ngô Thăng và Dương Ngô Thọ và thỏa thuận sẽ cùng nhau mua bán “hàng trắng”. Chuyến làm ăn này, Chồng cùng đồng bọn đã bán cho Thăng, Thọ 5 bánh heroin với giá 9.000 USD, so với giá gốc, mỗi bánh, người bán được lãi 2.000 USD. Chuyến hàng tiếp sau, Thọ thuê xe tự lái đến Sơn La gặp đối tượng Chồng, thỏa thuận mua bán 15 bánh heroin. Đợt mua hàng này, Chồng được một đối tượng “tặng” 1 quả lựu đạn mang theo để phòng thân.

Chuyến hàng 15 bánh heroin này, Tiến lái xe ôtô đi cùng Đùa và Lánh về giao hàng ở Bắc Giang. Trên đường đi, xe bị hỏng nên Lánh ở lại còn Đùa và Tiến đi xe máy tiếp tục đi giao hàng. Giao hàng xong, nhận 120.000 USD và 50 triệu đồng cùng lựu đạn, bình xịt hơi cay, kiếm của Thăng, các đối tượng trở về Sơn La. Trên đường đi, đến khu vực cầu Thanh Trì thì Đùa và Tiến bị tổ tuần tra của Công an Hà Nội bắt giữ.

Điều tra, mở rộng vụ án, lần lượt, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, Công an tỉnh Sơn La, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị chức năng đã bắt giữ các đối tượng: Sồng A Chồng, Sồng A Đùa, Mùa A Lánh, Tạ Xuân Tiến, Bùi Văn Thi, Dương Ngô Thăng, còn Dương Ngô Thọ đang trốn truy nã. Đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã khởi tố các đối tượng: Sồng A Chồng, Sồng A Đùa với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tạ Xuân Tiến với các tội, mua bán trái phép chất ma túy, đưa hối lộ; khởi tố các đối tượng: Mùa A Lánh, Bùi Văn Thi, Dương Ngô Thăng về tội danh mua bán trái phép chất ma túy...

Theo Quang Tấn (ANTĐ)