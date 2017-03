Phá đường dây mại dâm giả danh sinh viên, công nhân

Trước đó, chiều 28-12-2012, Đội 5 PC45 kết hợp với Công an phường 11, Công an quận 6 kiểm tra khách sạn Hoa Mỹ (61-71 Bình Phú) phát hiện hai đường dây mại dâm do Huỳnh Văn Cải và Lê Thị Thanh Dung môi giới.

Cải làm bảo vệ khách sạn Hoa Mỹ thường câu móc khách mua dâm rồi điện thoại gọi Dung điều gái mại dâm đến bán với giá 500.000 đồng/lần. Dung liên hệ với gái mại dâm tại khu vực Công viên Phú Lâm rồi lừa khách gái là sinh viên, công nhân hoặc “con nhà lành” để nâng giá 500.000-700.000 đồng/lần. Mỗi lần môi giới trót lọt, Dung chỉ trả cho gái mại dâm 250.000 đồng, còn lại hưởng trọn.

Ngày 28-12-2012, Dung đưa hai cô gái đến khách sạn Hoa Mỹ bán dâm thì bị bắt quả tang.

H.TUYẾT