Phá đường dây mua bán “hàng đá” liên tỉnh

Đêm 12-11, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang Nguyễn Hồng Phúc (thường trú phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM), Huỳnh Kim Linh (trú phường Tân Định, quận 1, TP.HCM), Phạm Văn Cát và Hồ Thái Tùng (cùng trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ma túy giấu trong gói trà

Theo lời khai ban đầu, thông qua mối quan hệ quen biết với một số “đầu nậu” cung cấp ma túy ở TP.HCM, Cát đặt mua một số lượng lớn “hàng đá” để đưa ra Đà Nẵng tiêu thụ. Toàn bộ số hàng này được giao cho Phúc và Linh vận chuyển bằng ô tô đến Đà Nẵng. Để không bị phát hiện, Linh và Phúc giấu ma túy trong các gói trà rồi đóng gói cẩn thận cất trong túi hành lý mang theo bên người. Khi đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, cả hai tiếp tục thuê xe đến điểm hẹn trên đường Võ Văn Tần (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) đợi Cát đến nhận hàng. Đúng lúc này, trinh sát ập đến bắt giữ Linh, Phúc cùng tang vật. Khoảng 15 phút sau, Cát và Tùng đến địa điểm để nhận hàng cũng bị bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm hai gói ma túy đá khoảng 500 g, 50 viên thuốc lắc cùng một số tiền lớn dùng để giao dịch mua bán.

Tại cơ quan điều tra, Cát khai mua “hàng” từ TP.HCM đưa ra Đà Nẵng để phân phối bán lẻ. Tùng được Cát giao nhận hàng, phân phối và nhận tiền từ các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hai “chân rết” Linh và Phúc bị bắt giữ cùng tang vật (ảnh trái). Cát - đối tượng đầu vụ tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.TÀI

Chặt đứt các “chân rết”

Ngay khi phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán ma túy của Phạm Văn Cát, Phòng PC47 - Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án, bắt giữ kẻ cầm đầu cùng các “chân rết” chuyên nhận hàng từ Tùng để bán lại cho con nghiện. Chiều 11-11, công an bắt giữ bốn “chân rết” gồm: Phùng Ngọc Anh, Phùng Việt Quốc, Lê Hữu Đăng Khoa và Nguyễn Văn Tây (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Trong đó, Anh và Việt là đại lý thứ cấp, chuyên hoạt động ở khu vực quận Thanh Khê, Quốc và Khoa hoạt động ở khu vực quận Sơn Trà.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng PC47, cho biết trinh sát đã đeo bám Cát - nhân vật đầu vụ từ năm 2009 đến nay. Cát không chỉ có mối quan hệ mua bán với các “đầu nậu” ma túy ở TP.HCM mà còn tổ chức nhiều “chân rết” ở Đà Nẵng. Cát rất tinh ranh, không ra mặt mà giao cho đàn em phân phối “hàng đá” đến các đại lý và nhận tiền... “Chuyên án đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng. Đồng thời, ngăn chặn kịp thời nguồn cung cấp ma túy từ phía Nam tuồn về Đà Nẵng. Hiện chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với Phòng PC47 - Công an TP.HCM điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan còn lại” - Thượng tá Hoa nói.

