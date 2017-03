Phá đường dây mua bán hơn 1.000 bánh heroin

Công an đã khởi tố 25 bị can (đã bắt tạm giam 19 người, truy nã quốc tế sáu người) về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an đã thu thập chứng cứ, cho thấy từ đầu năm đến nay, băng nhóm tội phạm này đã mua bán, vận chuyển hơn 1.000 bánh heroin, 200.000 viên thuốc lắc và 25 kg ma túy đá.

Đại tá Nhâm Ngọc Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thông tin: Từ cuối năm 2006 đã phát hiện một nhóm chuyên mua bán, vận chuyển heroin từ Lào vào nước ta. Sau đó một phần được tiêu thụ trong nước, phần còn lại đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đồng thời ổ nhóm này cũng đưa ma túy tổng hợp, ma túy đá vào nước ta. Sau đó, nhóm tiêu thụ ma túy ở Trung Quốc bị triệt phá nên tổ chức tội phạm này ngừng hoạt động.

Cuối năm 2011, tổ chức tội phạm này hoạt động lại. Trong vài tháng, nhóm này đã vận chuyển trót lọt ba chuyến với hơn 40 bánh heroin đưa qua Trung Quốc tiêu thụ. Ngày 19-4, tại địa bàn Bắc Giang và Lạng Sơn, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ năm người, trong đó có “bà trùm” Nguyễn Thị Hạnh (47 tuổi, ngụ huyện Mộc Châu, Sơn La). Khám xét nơi ở của nhóm tội phạm này, công an thu giữ hơn 80.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số ma túy đá, thuốc lắc.

Công an khám xét, thu giữ 89 bánh heroin của ổ nhóm tội phạm do Sa Văn Cầu cầm đầu. Ảnh: AX

Nhóm của Hạnh khai nhận: Đã mua bán, vận chuyển trót lọt gần 300 bánh heroin qua Trung Quốc và đưa thuốc lắc về Việt Nam. Trước đó, vợ chồng Hạnh bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy và chồng Hạnh trốn sang Lào, lập đường dây đưa ma túy về Việt Nam. Từ tháng 4-2010 đến tháng 4-2011, vợ chồng Hạnh đã vận chuyển 240 bánh heroin, 15 kg ma túy đá qua cửa khẩu Lao Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa).

Với kết quả ban đầu của Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an đã thành lập ban chỉ đạo chuyên án. Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với công an các tỉnh tiếp tục bóc gỡ những chân rết trong đường dây tội phạm này. Rạng sáng 4-7, khi một nhóm trong tổ chức tội phạm ma túy này vừa tập kết “hàng” tại một căn chung cư ở quận Hà Đông, Hà Nội thì công an đã đồng loạt “cất vó”, bắt khẩn cấp chín người. Công an thu giữ gần 90 bánh heroin, 33.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá, súng ngắn… Cùng ngày, tại huyện Mộc Châu (Sơn La), một nhóm trinh sát đã bắt giữ Sùng A Tếch (31 tuổi, ngụ huyện Mai Châu, Hòa Bình) đang chở 42 bánh heroin trên xe tải.

Dưới sự điều hành của “ông trùm” Sa Văn Cầu (38 tuổi, ngụ huyện Mộc Châu, Sơn La), từ đầu năm 2012 đến nay, nhóm này đã liên tiếp tổ chức vận chuyển khoảng 2-3 ngày/chuyến. Mỗi chuyến chúng vận chuyển 20-40 bánh heroin. Tổng cộng nhóm đã vận chuyển, giao dịch thành công khoảng 1.000 bánh heroin, 10 kg ma túy đá, 120.000 viên thuốc lắc.

Đại tá Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết rạng sáng 18-7, công an đã tiếp tục bắt giữ bảy nghi can trong đường dây tội phạm này, thu giữ 1.000 viên thuốc lắc. “Công an chỉ đi khoảng 1/3 chặng đường trong chuyên án ma túy này. Hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm quy mô xuyên quốc gia này” - Đại tá Thực nói.

Tại buổi họp báo, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã thưởng nóng cho lực lượng phá án 30 triệu đồng.

H.HOÀNG