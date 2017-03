Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Tây Sơn bắt quả tang Quang đang giấu hai gói heroin dưới yên xe máy. Từ lời khai của Quang, công an bắt tiếp Mai. Bước đầu, Mai khai nhận đã mang heroin từ Quảng Nam về huyện Tây Sơn bán cho các con nghiện. Theo Công an huyện Tây Sơn, đường dây mua bán ma túy này đã đẩy nhiều thanh niên địa phương, nhất là những người đi đào vàng ở Quảng Nam trở về vào con đường nghiện ngập.

TL