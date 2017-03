Phá đường dây thầu đề tiền tỉ

Ngày 26-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây thầu đề quy mô lớn tại địa bàn, có 13 “chân rết” bị chặt đứt và 27 đối tượng liên quan bị bắt giữ. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, tạm giữ 20 nghi can có hành vi tổ chức đánh bạc để sàng lọc.

Ổ đề trong cửa hàng phong thủy

Theo điều tra, đường dây này do Võ Thị Kim Tuyến (50 tuổi, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú) cầm đầu. Dưới trướng “bà trùm” Tuyến là Võ Thị Thanh Vân chuyên đứng ra thu gom phơi đề từ các “chân rết” để giao lại cho “trùm” Tuyến.

Sau hơn bốn tháng theo dõi, chiều 22-8, Đội 5 PC45 cùng các đội nghiệp vụ khác thuộc PC45 đã đồng loạt đánh úp vào 13 điểm ghi đề trong đường dây của “bà trùm” Kim Tuyến tại quận 11, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân. Tại các địa điểm này, công an lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi tổ chức đánh bạc đối với 27 đối tượng. Tổng cộng tại 13 điểm ghi đề, công an đã thu giữ hơn 300 triệu đồng, 266 phơi đề, 20 máy fax, 20 điện thoại bàn, 24 máy vi tính, hai máy tính xách tay, 36 ĐTDĐ, một máy iPad, một máy đếm tiền…

Số nghi can liên quan đường dây đề bạc tỉ bị bắt giữ cùng tang vật (máy fax, phơi đề, ĐTDĐ, máy tính…). (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Sau khi bị bắt giữ, lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy Vân (ngụ 36 Lê Lộ, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) là “chân rết” đắc lực nhất. Nhà của Vân cũng là điểm thu gom phơi đề. Để qua mặt cơ quan chức năng, Vân mở cửa hàng bán vật phẩm phong thủy tại nhà và sử dụng hai máy fax tại nhà để nhận phơi đề từ các “chân rết”.

Đồng thời, Vân còn thuê nhiều người thay Vân đi nhận phơi đề từ các “chân rết”. Trong số đó có Trần Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Xíu. Hằng ngày Hạnh, Xíu đi thu gom phơi đề về giao cho Vân và giao nhận tiền thắng thua với các đại lý tay em. Sau đó Vân giữ lại một số ít phơi để ăn thua, còn lại Vân giao cho Tuyến.

Từ tháng 8-2013 đến khi bị bắt, Vân điều Hạnh sang nhà 591/5 Bình Thới để nhận phơi đề sau đó giao lại cho Xíu để Xíu đem về cho Vân nhằm tránh bị công an theo dõi.

“Bà trùm” trực tiếp ăn thua tiền tỉ

Khi khám xét nhà Võ Thị Kim Tuyến (543 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú), công an thu giữ lượng lớn tiền tang vật cùng vật chứng liên quan.

Tuyến khai không trực tiếp ra mặt mà dùng ba máy fax đặt tại nhà để các “chân rết” bên dưới fax phơi đề đến. Đồng thời, hằng ngày Tuyến thuê ba người là Lê Thị Hằng, Võ Nguyễn Xuân Thanh, Võ Minh Ngọc đi thu gom phơi đề về giao cho Tuyến.

Mỗi ngày Tuyến nhận 45-85 phơi đề từ các “chân rết” với số tiền 300-500 triệu đồng. Theo các trinh sát Đội 5 PC45, số tiền Tuyến nhận hằng ngày gọi là “tiền phơi”, “tiền xác”, còn thực chất số tiền ăn thua của “bà trùm” này lên đến hàng tỉ đồng/ngày.

Tuyến thừa nhận đã tổ chức đường dây thầu đề quy mô lớn từ năm 2011 đến nay, mỗi ngày thu lợi từ vài chục triệu, thậm chí lên đến hàng trăm triệu đồng. Lợi nhuận rất lớn từ việc thầu đề Tuyến dùng mua nhà, đất…

TUYẾT KHUÊ