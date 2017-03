Phá hai đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bắt giữ kẻ vận chuyển 3.000 viên ma túy tổng hợp Ngày 16-11, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Như Nam (trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Chiều 14-11, Công an huyện Con Cuông đã bắt quả tang Nam đi xe máy chở 3.008 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 280 g). Khi bị bắt giữ, Nam đã tấn công quyết liệt lại cảnh sát nhằm chạy trốn. Bước đầu Nam khai là đối tượng nghiện ma túy và đã bị nhiễm HIV nên làm liều mua số ma túy tổng hợp trên từ Tương Dương mang xuống TP Vinh (Nghệ An) bán kiếm sống. Đ.LAM