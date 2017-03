Phá hai ổ cá độ bóng đá mùa Euro

Thông tin từ Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM cho biết sáng 14-6 đã bàn giao 38 người cùng tang vật có liên quan đến cá độ bóng đá cho Công an quận Gò Vấp điều tra, xử lý. Chiều cùng ngày, Công an quận Gò Vấp đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 người để làm rõ.

Bắt cá độ trong quán Hội Ngộ

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 14-6, các trinh sát PC45 phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp bất ngờ kiểm tra quán cà phê Hội Ngộ tại đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp. Vừa thấy bóng công an, gần 100 người trong quán bỏ chạy tán loạn. Qua sàng lọc, công an tạm giữ 38 người cùng gần 60 triệu đồng, nhiều phơi thể hiện số tiền cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cầm đầu là Lê Mỹ Minh (chủ quán cà phê Hội Ngộ, ngụ phường 17, quận Bình Thạnh). Minh khai đầu năm 2012, Minh quen biết qua mạng với một người tên Hoàng (hiện chưa rõ lai lịch). Hoàng gợi ý cung cấp cho Minh trang mạng chuyên về cá cược để Minh đứng ra thầu độ, hưởng 3% hoa hồng. Theo đó, trang mạng có sẵn 3.000 điểm (1 điểm tương đương 50.000 đồng) Hoàng còn giao cho Minh 30 triệu đồng để làm vốn, chung chi trực tiếp cho các con bạc. Từ đó đến nay, Minh sử dụng trang mạng này ghi độ các giải bóng đá quốc tế, khi đến mùa Euro 2012 thì Minh biến quán cà phê của mình thành điểm quy tụ hàng trăm con bạc đến cá cược.

Lê Mỹ Minh và Nguyễn Duy Đông, hai chủ quán cà phê kiêm “trùm” cá độ. Ảnh: HT

Các con bạc bị Công an quận Thủ Đức tạm giữ để xử lý. Ảnh: HT

Được biết các con bạc bị bắt giữ tại quán Hội Ngộ có trường hợp đánh vài triệu đồng/trận, có trường hợp ăn thua vài chục triệu đồng/trận. Khi vừa kết thúc trận Bồ Đào Nha - Đan Mạch, Minh và các trợ lý đang chung chi cho các con bạc thì bị bắt quả tang.

Truy quét cá độ

Cùng rạng sáng 14-6, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã khám phá ổ cá độ tại quán cà phê 10/69 đường số 6, phường Hiệp Bình Chánh. Đến tối cùng ngày, công an vẫn đang tạm giữ 59 người liên quan để phân loại, điều tra, xử lý.

Theo đó, khi trận đấu giữa Đức - Hà Lan vừa kết thúc, quán cà phê diễn ra cảnh chung chi ì xèo giữa “nhà cái” và con bạc thì trinh sát ập vào, thu giữ tang vật gồm 20 triệu đồng, hai tivi lớn, dàn máy vi tính…. Hai người trực tiếp ghi độ là Nguyễn Duy Đông (chủ quán cà phê) và Định Nhật Anh (tạm trú quận Thủ Đức) khai mới bắt tay hoạt động ngay ngày khai mạc Euro.

Bất chấp chiến dịch truy quét, mới chỉ vòng loại đấu bảng các ổ cá độ bóng đá đã mọc lên hoạt động rầm rộ thâu đêm suốt sáng. Để ngăn chặn việc truy cập, cá độ qua mạng, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PC45, công an các quận, huyện… tăng cường trinh sát nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các ổ cá độ bóng đá với mọi hình thức gây nhức nhối trong dân cư. Đồng thời, qua đó góp phần giảm thiểu các hệ lụy, tệ nạn xã hội khác do cá độ bóng đá nảy sinh.

Ngày 14-6, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Công Tân cầm đầu vừa bị phát hiện tại TP Buôn Ma Thuột. Trong thời gian diễn ra Euro 2012, Tân cùng Trần Trung Tín (trú phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) liên hệ với “nhà cái” ở TP.HCM, Hải Phòng để có tài khoản cá cược. Sau đó Tân và Tín phân chia thành nhiều tài khoản nhỏ bán lại cho các con bạc trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột kiếm tiền chênh lệch. Công an cũng đã tạm giữ Trần Tuấn Khôi) và Châu Ngọc Vân (cùng ở tỉnh Đắk Nông) là người liên quan đến đường dây của Tân. TIẾN ANH

HOÀNG TUYẾT