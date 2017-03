Phá một “mắt xích” tiêu thụ xe gian

Tối 7-5, các “hiệp sĩ” phường An Bình (Dĩ An, Bình Dương) phát hiện một thanh niên đem xe Air Blade (biển số 54P9-8832) vào điểm rửa xe tại khu vực cầu vượt Sóng Thần có nhiều nghi vấn, liền theo dõi. Sau đó, Hiệp tới lấy xe và bị các “hiệp sĩ” mời về trụ sở Công an phường An Bình làm rõ. Trong cốp xe Air Blade còn giấy tờ xe đứng tên anh Bùi Văn Hải (ngụ Nguyễn Văn Quá, quận 12, TP.HCM). Các “hiệp sĩ” liên hệ với anh Hải yêu cầu đến nhận xe. Anh Hải cho biết trưa 7-5, bạn anh mượn xe đi uống cà phê thì bị kẻ gian bẻ khóa trộm mất.

Bước đầu, Hiệp khai là tài xế xe chạy tuyến Bắc-Nam, theo lời đồng bọn tới điểm rửa xe lấy xe để đưa ra Bắc tiêu thụ. Hiện Công an huyện Hóc Môn đang điều tra mở rộng vụ án.

VB