Phá ổ bạc bịp, móc túi trên xe khách

Thông tin từ Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) và Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết hai băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi và tổ chức cờ bạc bịp trên các tuyến xe khách vừa bị triệt phá.

Bắt Hiệp “lambada” và đàn em

Ngày 31-1, trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức đã lần lượt bắt Lê Thanh Hiệp (tự Hiệp “lambada”, một tiền án về tội trộm cắp tài sản, vai trò cầm đầu), Trần Thanh Lâm (có tiền án về tội trộm cắp tài sản), Võ Anh Tuấn (tự Trọng, một tiền án tội trộm cắp tài sản), Nguyễn Minh Phương, Lê Minh Chiến, Nguyễn Lê Thông, Trần Mạnh Phương và Nguyễn Phước Thiện để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn của nhóm này là đi xe máy túc trực dọc quốc lộ 13, quốc lộ 1A. Khi xe khách vào bến hoặc dừng đón hoặc trả khách dọc quốc lộ thì chúng trà trộn lên xe. Khi lên xe, chúng dàn cảnh chen lấn, che mắt để cho đồng bọn móc trộm ví tiền, ĐTDĐ của khách. Khi “ăn hàng” xong, các tay “hai ngón” liền xuống xe để đồng bọn chở tẩu thoát. Được biết các tài xế, phụ xế xe khách đường dài Nam-Bắc đều biết rõ đây là băng nhóm Hiệp “lambada” nhưng không dám tố cáo vì sợ bị trả thù.

Diệp Xuân Anh, cầm đầu nhóm bạc bịp. Lê Thanh Hiệp, tự Hiệp “lambada”, cầm đầu nhóm móc túi xe khách liên tỉnh.

Sáng 31-1, sáu đàn em của Hiệp theo một xe khách đến đoạn cầu vượt Sóng Thần thuộc quốc lộ 1A (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) đã móc ví của ông VHM (quê Vĩnh Long) lấy 1,5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Sau đó cả nhóm kéo về quán cà phê Ty Ty ở phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) chia tiền thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Theo Công an quận Thủ Đức, nhóm Hiệp “lambada” có gần chục thành viên đã hoạt động nhiều năm, gây ra nhiều vụ trộm cắp, móc túi trên xe khách.

Trấn lột bằng trò đỏ đen

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa triệt phá một tổ chức cờ bạc bịp ở Bến xe Sông La (thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) chuyên lừa hành khách nhẹ dạ. Bến xe Sông La chạy tuyến Bình Dương đi Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Đặc biệt vào thời điểm cận tết, nhóm bạc bịp nhắm vào “con mồi” là công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Bình Dương bởi biết họ về thăm quê có mang theo tiền thưởng tết, tiền dành dụm suốt cả năm lao động. Qua một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, công an bắt giữ năm nghi can trong đường dây cờ bạc.

Các nghi can bị bắt giữ, gồm: Diệp Xuân Anh (đối tượng cầm đầu), Nguyễn Văn Quý, Phạm Thanh Bình (cùng tạm trú Dĩ An, Bình Dương), Vũ Đình Đạt (ngụ TP.HCM) và Huỳnh Thanh An (quê Tây Ninh).

Tại cơ quan điều tra, cả năm khai nhận đã chọn Bến xe Sông La “làm ăn” bằng trò cờ bạc bịp để chiếm đoạt tiền bạc của hành khách và người qua đường. Nhóm này dùng ba quân bài đỏ đen với cách ăn thua đơn giản là người chơi chọn đúng lá bài đỏ hoặc đen là thắng. Nhằm chiêu dụ con mồi, Xuân Anh phân công đồng bọn đóng vai người chơi thắng bạc liên tục để cho hành khách hoặc người qua đường nhìn thấy và đặt tiền. Tuy nhiên, nếu khách đặt tiền, bọn chúng sẽ tìm cách che mắt để đánh tráo quân bài từ đỏ sang đen và ngược lại để gom sạch tiền.

Từ hình thức bịp bợm này, ngày 30-1, nhóm Xuân Anh dụ dỗ được TVĐ chơi bài để lột sạch nạn nhân này 15 triệu đồng. Trong lúc ổ bạc hoạt động thì công an ập vào bắt quả tang cùng tang vật. Qua khám xét nhanh trong người các đối tượng, công an thu giữ thêm 80 triệu đồng.

HOÀNG TUYẾT - XUÂN LƯƠNG