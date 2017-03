Phá ổ cá độ bóng đá lớn có “hàng nóng”

(PL)- Ngày 28-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá tổ chức cá độ bóng đá lớn.

Đường dây này do Phạm Văn Cường (trú thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cầm đầu. Khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng công an thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Phạm Văn Cường và sáu đồng bọn về hành vi tổ chức các độ bóng đá trên mạng Internet. Qua khám xét, công an thu giữ sáu xe ô tô, 470 triệu đồng, 2.600 USD, 17 điện thoại di động, ba máy fax, tám máy tính xách tay, sáu thẻ tín dụng trị giá hàng tỉ đồng. Ngoài ra, công an phát hiện “hàng nóng” gồm tám khẩu súng (súng săn, súng colt, súng hơi cay), hàng trăm viên đạn, 10 dao kiếm các loại. Theo điều tra ban đầu, đường dây cá độ của Cường cực lớn, mạng lưới liên tỉnh. Các đối tượng nhận mạng nước ngoài (đại lý cấp một) rồi thông qua các đại cấp dưới và “chân rết” nhận cá độ của con bạc. Các đối tượng cầm đầu đường dây sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để đòi tiền cá độ của con bạc khi cần thiết.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ số tiền cá độ của mỗi trận đấu mà đường dây này nhận vào, chuyển đi. DX