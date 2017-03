Phá ổ cá độ núp bóng quán cà phê

(PL)- Ngày 9-4, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa triệt phá một ổ cá độ đá bóng quy mô lớn tại quán cà phê Thủy Tiên (khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An).

Lúc 21 giờ ngày 7-4, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ ập vào quán cà phê Thủy Tiên trong lúc hàng chục con bạc đang say sưa hò hét cổ vũ cho đội bóng mà mình đặt cược. Tang vật thu giữ tại chỗ 100 triệu đồng tiền mặt, ba cuốn sổ tay ghi phơi, máy tính… Chủ quán cà phê là Ninh Văn Anh thừa nhận tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Giúp sức đắc lực cho Anh là Phạm Tiến Luyện (có một tiền án về tội trộm cắp tài sản), Đặng Đình Trường, Vũ Văn Tân (cùng có tiền án về tội đánh bạc). Quán hoạt động đỏ đen vào ban đêm khi có những trận đấu lớn của các đội tuyển Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức… Chủ quán Văn Anh trực tiếp đứng ra cáp độ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận. Sau khi làm việc, sàng lọc, cơ quan điều tra tạm giữ Ninh Văn Anh và 20 con bạc khác để phục vụ cho công tác điều tra. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. XUÂN LƯƠNG