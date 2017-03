Phá ổ cờ bạc Long “râu”

Trước đó, chiều 10-12, Công an thị xã Dĩ An ập vào căn nhà không số ở tổ 15, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An) bắt quả tang 22 người đang đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua và đá gà.

Tang vật thu giữ tại hiện trường là 50 triệu đồng, một bộ lắc bầu cua và hai con gà đá, 27 điện thoại di động cùng 24 xe máy các loại của những con bạc.

Bước đầu xác định, sòng bạc này do Long “râu” cùng vợ là Tăng Thị Hồng Loan tổ chức. Long giao cho hai đàn em là Nguyễn Tấn Kiệt (ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Hồ Ngọc Trí (ngụ quận 9, TP.HCM) canh gác, cảnh giới và thu tiền xâu của các con bạc đến chơi. Theo đó, tại mỗi trận đá gà các đối tượng lấy tiền xâu 10% trên số tiền cá cược (trung bình mỗi trận số tiền đặt cược ít nhất là 5 triệu đồng). Riêng sòng lắc bầu cua thì lấy xâu mỗi giờ thu 200.000 đồng.

Hằng ngày, sòng bạc này thu hút từ 25 đến 30 con bạc từ khắp nơi đến tham gia sát phạt nhau và tiền xâu ít nhất khoảng 2 triệu đồng/ngày được Trí và Kiệt nộp lại cho vợ chồng Long “râu”.

ĐĂNG LÊ-X.LƯƠNG