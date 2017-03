Phá ổ mại dâm

20h ngày 5-12, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Mỹ Tâm thuộc thôn Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, do Lê Thành Trung (SN 1987, thường trú 15/7 đường Hồng Bàng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang) làm quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện có 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Công an thành phố Nha Trang đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Thành Trung để xử lý, đưa 4 gái bán dâm vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 4 khách mua dâm.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)