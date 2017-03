Phá ổ mua bán ma túy lớn, thu 5 kg heroin

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an và Công an quận 8 phá một ổ mua bán ma túy quy mô lớn, bắt giữ tám đối tượng, thu 15 bánh heroin (tương đương 5 kg). Đường dây này do Trương Thị Ngọc Ánh (tự Mỹ Ngọc, ngụ quận 8) cầm đầu.

Qua lời khai ban đầu, PC47 bắt tiếp Lê Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hoàng, Xi Đái, ngụ quận 8) là đầu mối cung cấp ma túy cho Ngọc Ánh. Các đại lý cấp dưới của Ánh gồm: Trương Hoàng Lợi (em ruột Ánh), Trương Thị Mười, A Khắc Thủy, Lê Thị Thùy Dung, Võ Thị Phán cũng lần lượt sa lưới.

Riêng “trợ thủ” đắc lực Nguyễn Thanh Thúy (con dâu của Ngọc Ánh) do đang mang thai và nuôi con nhỏ nên được công an cho tại ngoại chờ điều tra xử lý sau.

Bà “trùm” Trương Thị Ngọc Ánh và Lê Nguyễn Hoàng Anh, buôn ma túy với số lượng lớn (hình do CA cung cấp).

Đồng thời, Lê Nguyễn Hoàng Anh, đối tượng giao sỉ ma túy cho đường dây Ngọc Ánh cũng lọt vào tầm ngắm trinh sát. Khoảng 21 giờ ngày 14-6, trinh sát PC47 bắt giữ quả tang Hoàng Anh trên đường đi lấy ma túy về để giao hàng. Khám xét trong xe của Hoàng Anh, công an thu giữ gồm 15 bánh heroin (trọng lượng hơn 5 kg).

Cùng thời điểm này, Công an quận 8 đã đồng loạt kiểm tra “sào huyệt” của Ngọc Ánh và các chân rết tại khu vực phường 14, quận 8 thu giữ nhiều gói heroin.

Bà “trùm” Ngọc Ánh khai nhận tổng cộng đã mua của Hoàng Anh 17 bánh heroin, trong đó có hai lần Ánh ra mặt trực tiếp giao dịch, mấy lần sau, Ánh giao cho con dâu là Thúy nhận hàng, giao tiền. Các đại lý chân rết bên dưới Ngọc Ánh khai nhận thường mua ma túy của Ngọc Ánh mỗi lần khoảng 12 triệu đồng. Từ đây các chân rết về phân chia nhỏ bán cho con nghiện mua về sử dụng.

Lâu nay quận 8 là địa bàn trọng điểm về tệ nạn buôn bán ma túy. Trong thời gian vừa qua, các lực lượng chức năng đã đánh mạnh vào các đường dây tội phạm ma túy tại đây, triệt xóa nhiều chợ ma túy khét tiếng trên địa bàn. Việc khám phá ma túy lớn, thu hơn 5 kg heroin, một lần nữa đã khẳng định quyết tâm chuyển hóa địa bàn.

H.TUYẾT