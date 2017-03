Phá ổ nhóm chuyên làm bằng giả

Xác lập chuyên án

Theo Trung tá Nguyễn Thế Cường, Đội trưởng Đội ANND - CAQ Hoàn Kiếm, chuyên án đấu tranh với đối tượng liên quan đến việc làm giả văn bằng chứng chỉ... của cơ quan, tổ chức được Đội ANND xác lập từ trung tuần tháng 9-2009. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của đơn vị được biết có một số đối tượng rao bán văn bằng chứng chỉ các loại qua một số trang web trên mạng Internet. Giá bán 1 bằng tốt nghiệp đại học là 13 triệu đồng, bằng tốt nghiệp cao đẳng là 12 triệu đồng, bằng tốt nghiệp THPT là 12 triệu đồng…

Lần qua các khâu môi giới trung gian, các trinh sát đã dần sàng lọc, xác định nguồn chuyên cung cấp văn bằng, chứng chỉ giả các loại là đối tượng Bùi Đức Thuận (SN 1984) trú tại tổ 15 phường Đức Giang, quận Long Biên.

Thuận chỉ giao dịch qua mạng. Khi khách có nhu cầu mua bằng giả, liên hệ qua nick name của Thuận sẽ yêu cầu nộp 2 ảnh (3x4) cùng các trích ngang như họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Sau đó Thuận sẽ liên lạc qua điện thoại, hẹn địa điểm giao hàng tại các khu vực công cộng trong thành phố.

Để sản xuất các văn bằng, chứng chỉ giả giống như thật, Thuận thường xuyên cập nhật chi tiết các thông tin liên quan như tên, chữ ký của hiệu trưởng, bảng điểm của các trường qua từng khóa học, mã số của từng khoa… cũng như thu thập các mẫu chữ ký, con dấu của một số bộ, ban ngành, UBND các phường để làm các tài liệu giả khác đáp ứng nhu cầu của khách. Chỉ sau 1 ngày, Thuận đã có thể giao cho khách, cần bao nhiêu cũng có. Thậm chí khách đặt mua hàng buổi tối, đến sáng hôm sau, Thuận đã có đủ cả bộ văn bằng tốt nghiệp giả kèm theo bảng điểm, bản sao công chứng. Sau khi nắm vững quy luật hoạt động của đối tượng, ban chuyên án yêu cầu Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV tham gia phối hợp cùng Đội ANND thực hiện phương án bắt quả tang hành vi phạm tội của Bùi Đức Thuận.

Phá án

Sáng 13-11, được tin Thuận sẽ giao hàng tại một điểm trong thành phố Hà Nội, các trinh sát đã giám sát chặt chẽ di biến động của đối tượng. Đến 10h15 cùng ngày, khi Bùi Đức Thuận xuất hiện tại khu vực ngã năm Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm. Lực lượng phá án quyết định kiểm tra hành chính, phát hiện, thu giữ trong người Thuận 6 bằng tốt nghiệp đại học của các trường Kinh tế quốc dân TP Hồ Chí Minh, Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa, Đại học Dân lập Thăng Long, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội kèm theo nhiều bảng điểm của các trường trên và bản sao photo có công chứng. Qua giám định, các bằng tốt nghiệp đại học trên cũng như bảng điểm, bản sao photo công chứng đều là giả. Ngay sau đó, lực lượng CAQ Hoàn Kiếm đã khám xét nơi ở của Bùi Đức Thuận tại tổ 15 phường Đức Giang, quận Long Biên.

Có mặt tại thời điểm khám xét nơi ở của đối tượng, phóng viên ANTĐ chứng kiến dọc theo các bậc thang dẫn lên gác xép trong nhà đối tượng là các phương tiện được đối tượng sử dụng làm bằng giả như máy ép dấu nổi, các loại con dấu bày la liệt trên lối đi; trong đó có 26 hộp nhựa bên trong đựng các con dấu đã được đối tượng sử dụng nhiều lần để sản xuất văn bằng giả.

Kết quả khám xét của cơ quan công an đã thu giữ trên 200 con dấu thuộc 50 bộ dấu các loại (mỗi bộ có 3 con dấu) mang tên các trường đại học, cao đẳng, học viện, THPT ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh; trong đó có một số trường học ở nước ngoài cùng một số bộ, ban ngành, UBND phường cùng nhiều khuôn mẫu chữ ký, chức danh của hiệu trưởng các trường, lãnh đạo một số bộ, ban ngành, sở, UBND phường, tem chống giả và 1 máy ép dấu nổi, 3 bộ số nhảy, 2 máy in màu, 1 máy in lazer, 2 bộ phôi bằng tốt nghiệp.

Bước đầu, Bùi Đức Thuận khai nhận đã mua các con dấu trên qua mạng của một đối tượng không quen biết với giá 100 triệu đồng để làm bằng giả. Từ tháng 9 đến nay, Thuận đã bán được 20 bằng đại học giả với giá trung bình 8 triệu đồng/bằng. Vụ án đang được CAQ Hoàn Kiếm tập trung mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Theo Trung Hiếu (ANTĐ)