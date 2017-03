Phá rừng phòng hộ đốt lấy than

Ông Nguyễn Đức Thính, Trưởng thôn Phú Hậu (xã Cát Chánh), thành viên tổ quản lý bảo vệ rừng, thừa nhận: “Rất khó giữ rừng vì các đối tượng phá rừng rất tinh vi. Họ cử người canh gác theo dõi tổ bảo vệ rừng, thấy động là điện thoại tẩu tán tang vật ngay. Từ đầu năm đến giờ, chỉ ngăn chặn được 4 vụ phá rừng”.









Vào mùa đông, than tăng giá lên 7.000 đồng/kg đã kích thích nhiều người vào rừng chặt cây chở về đốt than. Lực lượng chức năng có phối hợp truy bắt, nhưng lực lượng mỏng nên kiểm soát không xuể. “Tôi sợ từ nay đến tết Nguyên đán, nếu không quản lý tốt thì rừng bị tàn phá nặng hơn”, ông Thính nói.Thống kê của cơ quan chức năng cho biết ở thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh (H.Phù Cát) có đến 25 hộ “chuyên nghiệp” phá rừng, còn “bán chuyên nghiệp” có khoảng 150 hộ, chiếm gần 1/2 số hộ dân trong thôn. Còn tại thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa (H.Tuy Phước), có không dưới 50 hộ làm “nghề” này.Thôn Đông Điền, xã Phước Thắng (H.Tuy Phước) cũng có hàng chục hộ tham gia phá rừng. Đi cùng với các hộ phá rừng là các lò than cũng thi nhau mọc lên như nấm. Việc tiêu thụ than dễ dàng, thuận lợi, được bao tiêu tại chỗ với giá 7.000 đồng/kg càng kích thích việc phá rừng đốt lấy than. Một lò than trong ngày có thể xuất bán 100 kg than thu về 700.000 đồng.Theo Xuân Thức (TNO)