(PL)- Ngày 20-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt quả tang ba nữ “đại gia” đi xe ô tô đến đánh bạc tại xóm 12, xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Đó là Hoàng Thị Bình, Ông Thị Hương và Nguyễn Thị Thu Giang (cùng trú TP Vinh). Liên quan đến vụ cờ bạc này còn có Trần Cảnh Vinh (trú phường Lê Lợi, TP Vinh). Công an thu giữ tang vật tại chỗ gồm gần 500 triệu đồng và bốn xe ô tô đời mới. T.ĐẮC