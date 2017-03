Phá sòng bạc “quý bà” dưới chân núi Nhọn

Trước đó, PC45 Công an tỉnh Bình Thuận nhận tin báo ở khu vực núi Nhọn (xã Tân Hà, Hàm Tân) có một sòng bạc ăn thua bằng hình thức xóc đĩa do Trịnh Công Sơn (tự Sơn “ke”) tổ chức. Sòng bạc này hoạt động kín kẽ, ẩn nấp trong khu rừng tràm dưới chân núi, có ngày thay đổi địa điểm đến hai, ba lần. Sòng bạc thu hút hơn 50 người/ngày, chủ yếu là “quý bà” từ Đà Lạt, Vũng Tàu, Đồng Nai, Phan Thiết… đến sát phạt. Mỗi con bạc tham gia cứ 1 giờ đồng hồ phải nộp cho Sơn 50.000 đồng tiền xâu. Sơn “ke” luôn cắt cử nhiều nhóm đàn em cảnh giới bên ngoài, liên lạc với nhau bằng điện thoại di động khi có động.

Đầu tháng 12-2012, công an đã xác lập chuyên án triệt phá nhưng do sòng bạc Sơn “ke” di động trong rừng sâu nên khó phá nhanh. Ngày 17-2 (mùng 8 tết), trinh sát nắm được Sơn “ke” bất ngờ thay đổi địa điểm đưa sòng về nhà Nguyễn Quang Trưởng (anh rể Sơn) hoạt động. 15 giờ cùng ngày, công an ập vào nhà Trưởng bắt quả tang 16 con bạc, thu giữ tại chỗ hơn 40 triệu đồng cùng toàn bộ các tang vật, phương tiện liên quan.

PHƯƠNG NAM