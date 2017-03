Phá sòng bạc “quý bà” ở Củ Chi

Ngày 25-8, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao tang vật cùng 41 người có liên quan đến một vụ tổ chức đánh bạc cho Công an huyện Củ Chi điều tra làm rõ.

Trước đó, trưa 25-8, Đội 5 PC45 đã kết hợp cùng Công an huyện Củ Chi ập vào nhà không số, tổ 3, ấp 4A, xã Tân Thạnh Đông, bắt quả tang người đánh bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ 4,5 triệu đồng tiền đặt cược, 500.000 đồng tiền xâu, ba bộ bài… Kiểm tra trong người các con bạc, công an còn thu giữ hơn 22 triệu đồng và 25 ĐTDĐ.

Qua khai thác, được biết sòng bạc này do Nguyễn Văn Lanh (còn gọi là Út Lanh) tổ chức đánh ăn tiền bằng hình thức bài cào ba lá. Mỗi ván ăn thua từ 200.000 đến 500.000 đồng. Theo lời khai của Lanh thì sòng mới “gầy độ” được hơn một tuần. Để đối phó công an theo dõi, Út Lanh mượn nhiều địa điểm như nhà hàng xóm hay bụi tre sau nhà và Lanh trả tiền thuê bãi 100.000 đồng/ngày.

Các con bạc bị công an bắt quả tang, phần lớn là nữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Út Lanh, người tổ chức sòng bạc.

Tuy mới tổ chức nhưng sòng bạc hoạt động từ sáng cho đến tận nửa đêm, mỗi ngày có khoảng 50 con bạc, đa số đều là nữ tham gia. Để phục vụ sòng bạc, Út Lanh thuê Trần Thanh Tuấn (tự Thúi) làm nhiệm vụ lấy tiền xâu, mỗi ngày được trả công từ 50.000 đến 100.000 đồng. Lê Minh Phụng (tự Tí) và mẹ ruột là Đoàn Thị Phúc làm “nhà cái” trực tiếp đánh bài ăn thua với các con bạc. Ngoài ra, Phụng còn thuê Nguyễn Văn Đực làm nhiệm vụ chia bài, mỗi ngày trả công 200.000 đồng.

Sau mỗi ván nếu nhà cái thắng dù nhiều hay ít đều phải trả tiền xâu cho Út Lanh hoặc Tuấn 50.000 đồng. Mỗi ngày Út Lanh thu tiền xâu từ 500.000 đến khoảng 1,5 triệu đồng.

TUYẾT KHUÊ