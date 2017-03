Phá tan một tổ chức âm mưu lật đổ chính quyền

Sáng 6-2, Công an Phú Yên tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kết quả bước đầu của chuyên án C611, phá vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an Phú Yên, cho biết Cơ quan An ninh đã phá tan bộ máy trung ương của tổ chức chính trị phản động có danh xưng “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”, bắt đối tượng cầm đầu Trần Công (tức Phan Văn Thu, sinh năm 1948, quê xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) và tám nhân vật khác của tổ chức này. Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.

Ngày 5-2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Phú Yên đã đồng loạt tập kích, bao vây Khu du lịch sinh thái Đá Bia (do Phan Văn Thu đầu tư xây dựng, còn gọi là Khu du lịch sinh thái Hoàng Long, tại xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên), bắt các đối tượng cốt cán của tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” đang đặt trung tâm hoạt động tại đây. Sáng 6-2, lực lượng Công an Phú Yên tiếp tục bắt thêm ba đối tượng chủ chốt khác của tổ chức này. Tổng cộng có chín người bị bắt giam.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm tập tài liệu thể hiện nội dung cương lĩnh hoạt động của tổ chức phản động nói trên, 19 kíp nổ, 10 bộ đàm, một ống nhòm, hai máy tính xách tay, trên 12.000 USD và gần 190 triệu đồng Việt Nam…

Đọc lệnh bắt Lê Đức Động. Ảnh: TẤN LỘC

Thiếu tướng Phạm Văn Hóa cho biết “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” có tiền thân là tổ chức “Ân đàn đại đạo” thành lập năm 1975 do Phan Văn Thu cầm đầu. Đây thực chất là một tổ chức chính trị phản động với âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo phương thức “bất chiến tự nhiên thành”. Tổ chức này cho rằng vào năm 2013 chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ bị lật đổ và chúng sẽ có thời cơ để thay thế cầm quyền. Đặt trung tâm chỉ huy hoạt động tại Khu du lịch sinh thái Đá Bia, đến nay tổ chức này đã có hơn 300 đối tượng tham gia, gồm cả Việt kiều. Tại mỗi tỉnh, thành hình thành các chân rết với hình thức pháp hội và hoạt động dưới danh nghĩa bất bạo động nhưng âm mưu là nhằm lật đổ chính quyền.

“Đây là một tổ chức chính trị phản động rất nguy hiểm, hoạt động rất phức tạp đi từ bất bạo động đến dần công khai hóa để thay đổi chế độ. Tổ chức này cho rằng chủ nghĩa tư bản và XHCN đã lỗi thời, cần thay bằng chủ nghĩa công bản. Do đó, những người này đưa ra thuyết “bất chiến tự nhiên thành” - Thiếu tướng Hóa cho hay.

Chín đối tượng bị bắt 1. Trần Công (tức Phan Văn Thu), cầm đầu; 2. Lê Duy Lộc (sinh năm 1956, Trưởng ban Khoa giáo của tổ chức); 3. Võ Thành Lê (sinh năm 1955, Trưởng ban Đối nội của tổ chức); 4. Lê Phúc (sinh năm 1951, Trưởng ban Tổ chức); 5. Lê Đức Động (sinh năm 1983, Trưởng ban Hồng vệ pháp); 6. Lê Trọng Cư (sinh năm 1951, lái xe kiêm vệ sĩ trực tiếp của Thu); 7. Đoàn Đình Nam (sinh năm 1951, Tổng chưởng các ban kiêm Hội trưởng hội pháp Thiên Phước Tuy Hòa); 8. Võ Ngọc Cư (sinh năm 1951, Phó trưởng ban Nghi lễ); 9. Tạ Khu (sinh năm 1947, Trưởng ban Giám tra và ban hành luật). Theo kết quả điều tra bước đầu, trước đây Phan Văn Thu đi lính bảo an. Sau ngày miền Nam giải phóng, Thu hoạt động chống chế độ tại núi Đá Đen thuộc khu vực đèo Cả (huyện Đông Hòa, Phú Yên). Sau đó, Thu bị bắt đi cải tạo bắt buộc 10 năm. Đến năm 1976, Thu trốn trại và bị bắt lại ngày 26-8-1978. Tháng 5-1983, Thu ra trại và bị quản thúc tại địa phương. Đến năm 1984, Thu trốn khỏi nơi quản thúc vào Đồng Nai để liên lạc với các đối tượng phản động khác, sau đó đổi tên là Trần Công. Từ năm 2004 đến 2011, Trần Công đến hoạt động tại Khu du lịch sinh thái Đá Bia.

TẤN LỘC