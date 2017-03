Phá trường gà, ba công an xã bị hành hung

Trưa 20-3, Công an xã Quy Đức (Bình Chánh) nhận được tin báo tại bãi đất trống thuộc ấp 2, xã Quy Đức tổ chức đá gà. Phó Công an xã Hoàng Huỳnh Lam và bốn công an viên lập tức đến hiện trường, phát hiện khoảng 20 người đang tụ tập đá gà ăn tiền. Thấy công an các con bạc bỏ chạy. Khi hai công an viên là Dương Tấn Trùng Dương và Nguyễn Trần Quang lập biên bản thu giữ tang vật thì bị Kỳ và Tâm tấn công...

Qua điều tra xác định sòng gà do Kỳ tổ chức, Tâm nuôi gà giùm Kỳ. Mỗi lần cáp độ với mức ăn thua là 2 triệu đồng. Chín con bạc bị giữ tạm thời được giải tỏa chờ điều tra làm rõ hành vi đánh bạc sẽ xử lý sau.

BÙI CHÂU