Phá trường gà cách UBND phường khoảng 100 m

(PL)- Ngày 10-10, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) ập vào trường đá gà Xuân Hiệp ở số nhà 111/4 Võ Thị Sáu, phường Hưng Long (Phan Thiết), bắt giữ 45 con bạc, sáu con gà đá, hơn 20 xe mô tô, khoảng trên 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Công an TP Phan Thiết phải huy động ba xe tải cùng một số xe chuyên dụng mới đưa hết số đương sự tham gia và tang vật về tạm giữ. Chủ trường gà rêu rao tụ điểm đá gà này được địa phương cấp giấy phép (?) và trường gà chỉ cách trụ sở UBND phường Hưng Long chưa đầy 100 m.

Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an TP Phan Thiết, cho biết việc triệt phá trường gà này đã được lên phương án từ lâu và hiện cơ quan điều tra đang tiến hành phân loại đối tượng tham gia để xử lý.

l Chiều cùng ngày, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, xác nhận: Nạn nhân Nguyễn Phi Hoàng, người bị trúng đạn trong lúc Công an huyện Bến Lức vây phá trường đá gà ăn tiền tại xã Lương Hòa vào ngày 9-10, vẫn đang được các bác sĩ tại BV Chợ Rẫy chăm sóc, cứu chữa. Ông cũng thông tin Thượng úy Trần Quốc Thái, người nổ súng trong vụ phá trường gà, đã có tường trình gửi Công an huyện Bến Lức và Công an tỉnh Long An, cho rằng bị trượt chân té nên súng bị cướp cò.

PHƯƠNG NAM - HÙNG ANH