Phá trường gà “gia đình”, tạm giữ 39 người

Ba con bạc gồm Đoàn Thanh Đông (ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), Phạm Quốc Toàn (xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh) và Trần Văn Khôi (ngụ phường 1, quận 10, TP.HCM) cũng bị bắt giữ để xử lý về hành vi đánh bạc. Ngoài ra còn 33 người khác có liên quan, công an đang củng cố hồ sơ, xử lý sau.

Các con bạc bị bắt quả tang tại trường gà.

Trước đó chiều 3-7, gần 50 trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bình Chánh phối hợp Công an xã Bình Chánh và An Phú Tây phục kích, vây ráp trường gà tổ chức tại khu đất trống thuộc ấp 3, xã Vĩnh Lộc B. Tại đây có 39 người bị tạm giữ cùng tang vật hơn 56 triệu đồng, hai con gà đá…

Trường gà này do anh em Nguyễn Dũng tổ chức, hoạt động từ tháng 6-2010 đến nay, mỗi ngày có 3-10 độ gà 2-10 triệu đồng/độ; ngoài ra các con bạc bên ngoài có thể tự do cá cược với nhau với mức thắng thua lên đến hàng chục triệu đồng. Theo quy định, với mỗi độ anh em Dũng - Tuấn thu 10% và thu 5% trên tổng số tiền ăn thua đối với các con bạc cá cược bên ngoài.

MAI KHUÊ