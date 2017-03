Phá trường gà giữa đồng trống

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an giải quyết 31 người có hành vi đánh bạc được tại ngoại hầu tra.

Trước đó, trưa 23-1, gần 50 trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Công an xã Bình Chánh và xã An Phú Tây bất ngờ vây ráp đột kích vào trường gà tại bãi đất trống thuộc ấp 4, xã Vĩnh Lộc A. Tại hiện trường, công an đã bắt giữ 33 người nói trên cùng tang vật gồm hơn 52 triệu đồng, hai con gà đá…

Bình (trái) và Vũ (phải) khi bị cơ quan công an bắt giữ tại trường gà.

Qua lời khai của những con bạc, trường gà này hoạt dộng hơn hai tháng nay do Bình và Vũ tổ chức. Vũ có nhiệm vụ làm biện (trọng tài), còn Bình nhận cảnh giới. Thông thường mỗi ngày trường gà mở từ 10 giờ đến 17 giờ với 5-7 độ gà, với mức độ thắng thua 10-30 triệu đồng/độ. Ngoài ra, những người đứng bên ngoài có thể tự do cá cược với nhau với số tiền ăn thua từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Theo thỏa thuận, Vũ và Bình thu 5% trên số tiền thắng thua của các con bạc; bình quân mỗi ngày cả hai thu về không dưới 10 triệu đồng.

HOÀNG TUYẾT