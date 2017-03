Phá trường gà lớn ở bán đảo Thanh Đa

Chiều 20-11, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã triển khai lực lượng đột kích vào một trường gà hoạt động khá quy mô, tổ chức cảnh giới rất bài bản ở tổ 34, khu phố 3, phường 28 tại khu vực bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Công an đã bắt giữ 29 con bạc đang hăng máu sát phạt tại hiện trường, thu giữ 42 con gà đá, 14 bộ cựa gà bằng kim loại, trên 100 triệu đồng tiền mặt và 42 xe máy của các con bạc. Khi công an đột kích, một số con bạc đã liều lĩnh vượt qua hệ thống kênh rạch chằng chịt và các rặng dừa nước để chạy trốn.

Trường gà tổ chức bài bản

Trước ngày công an đột kích, báo Pháp Luật TP.HCM đã chủ động làm việc với lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh để cung cấp thông tin về các hệ thống cảnh giới bài bản và thời gian hoạt động của trường gà mà PV đã cất công tìm hiểu được từ phản ánh của người dân địa phương.

Qua tìm hiểu, trường gà này hoạt động gần một năm nay do một số đối tượng giang hồ cộm cán như Phụng “chép”, Út “lão”… đứng ra tổ chức. Sát khu vực trường gà là ba con đường mòn hai bên hoàn toàn là hồ nước với chiều rộng chỉ đủ cho xe máy ra vào trường gà. Trên tất cả ngả đường dẫn vào trường gà đều có bố trí nhiều chốt cảnh giới với các tay giang hồ mặt mày bặm trợn, hình xăm chằng chịt trên người để làm nhiệm vụ giữ xe, nhận diện con bạc lạ quen và nhấn chuông báo động khi có người lạ hay bóng dáng công an thâm nhập. Ngoài các đối tượng cảnh giới tại chốt, còn hai đối tượng cảnh giới lưu động bằng xe máy ra vào các nẻo đường chính và một số người bán hàng quán hai bên đường cũng là vệ tinh cho chủ trường gà.

Trường gà núp bóng hồ câu cá giải trí. Ảnh: THÁI MINH

Một chốt cảnh giới của trường gà. Ảnh: THÁI MINH

Một điểm khó phát hiện là trường gà này núp bóng hồ câu cá giải trí như rất nhiều hồ câu khác trong khu vực. Tuy nhiên, bên ngoài là để dòng chữ “cá nuôi xin đừng câu” và phía trong lại có cảnh báo không cho người khác được phép ra vào. Muốn thâm nhập vào trong, các đối tượng say máu cờ bạc không thể chỉ đơn thuần mang theo gà đá hay đi theo các con bạc khác là vào được như những trường gà thông thường khác. Ở đây, nếu muốn vào thì dù là bất kỳ ai cũng phải liên hệ trước tới số điện thoại của một người tên Dũng để hẹn, khi hẹn phải nói rõ do ai giới thiệu, sẽ đi tất cả mấy người, vào lúc mấy giờ, mang theo bao nhiêu tiền cùng gà đá… Tới các chốt cảnh giới, nếu sau khi kiểm tra (hỏi thông tin rồi điện thoại vào trong xác định lại với các đối tượng tổ chức), các tay cảnh giới xác định đó là con bạc quen có hẹn trước rõ ràng thì mới cho vô.

Trường gà được tổ chức khá hoành tráng và bài bản bên trong một căn nhà sàn khoảng 100 m2. Diện tích xới chọi gà rộng khoảng 16 m2 với bốn bên là các hàng ghế lệch tầng như ở các võ đài để các tay cờ bạc có vị trí ngồi dễ quan sát các cặp gà đang đá, bắt thêm độ ngoài số tiền đá sổ chính thức từ 3 triệu đồng trở lên mỗi độ.

Đánh lạc hướng rồi đột kích

Trao đổi với PV, Đại tá Phan Hồng Khanh, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết công an quận đã lên phương án triệt phá nhưng qua mấy lần đột kích vẫn chưa thành công do rất khó che giấu lực lượng vì địa hình phức tạp, rất khó ém quân khi triển khai lực lượng. Trung tá Nguyễn Văn Hừng - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, người đã trực tiếp dẫn trinh sát đi đánh án, cho biết theo kế hoạch thì sẽ đột kích vào chiều 19-11. Tuy nhiên, trước giờ triển khai lực lượng có thông tin cho rằng phương án đã bị rò rỉ nên đã dời lại vào hôm sau và Trung tá Hừng đã đánh lạc hướng các đối tượng cầm đầu bằng cách đánh tiếng là sẽ đi về huyện Củ Chi thăm gia đình. Sáng 20-11, Trung tá Hừng đã lấy xe đi về hướng Củ Chi nhưng khi đến thị trấn Hóc Môn, anh đã bí mật quay lại, tập hợp lực lượng và tổ chức đánh án.

Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 20-11, sau khi đã lần lượt khống chế được tám tay cảnh giới của trường gà, trinh sát đã vượt qua các chướng ngại vật như hàng rào lưới B40, các rãnh nước chằng chịt để nhanh chóng ập vào, khống chế các đối tượng. Sau đó qua kiểm tra, công an mới phát hiện hệ thống chuông cảnh báo ở đây cũng rất hiện đại. Có ba ngả đường ra vào thì các đối tượng cầm đầu cũng bố trí đủ ba loại chuông và đèn báo khác nhau, khi các tay cảnh giới nhấn chuông thì các con bạc sẽ biết có công an xâm nhập ở ngả nào để tẩu thoát theo các ngả khác.

NHƯ NGHĨA - MINH HIẾU