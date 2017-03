Phá trường gà lưu động ở vùng ven

Thời gian gần đây tệ nạn cờ bạc, đá gà… có dấu hiệu rộ lên, hoạt động nhộn nhịp. Từ những tệ nạn này đã sản sinh ra nhiều tội phạm khác như trộm cướp, giết người, cố ý gây thương tích… gây ra tình trạng mất ANTT. Cùng với kế hoạch của Bộ Công an và Công an TP.HCM về việc tăng cường triệt phá các tổ chức cờ bạc tại TP.HCM, Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành xác minh, điều tra để triệt phá trường gà trên và sắp tới là một số địa điểm khác. Thượng tá NGUYỄN VĂN QUÝ, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM