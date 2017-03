Phá trường gà nằm giữa rừng tràm

Chiều 26-11, Đội 5, PC 14 Công an TP HCM phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi triệt phá trường gà phía sau nhà 5B, ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, Củ Chi do Nguyễn Thanh Hòa (35 tuổi, ngụ tại ấp Bàu Sim; có 2 tiền án về tội "Hủy hoại tài sản", "đánh bạc" và một lần bị đưa vào cơ sở giáo dục trong thời hạn 12 tháng) đứng ra tổ chức.

Nguyễn Thanh Hoà - kẻ tổ chức đánh bạc.



Tang vật thu giữ gồm gần 76 triệu đồng, 10 con gà, 4 cặp cựa sắt, 60 điện thoại di động… và 300 con gà nòi Hoà đang nhốt trong lồng.

Theo lời khai của Nguyễn Thanh Hòa, Hòa tổ chức đá gà ăn tiền tại địa điểm trên từ tháng 6-2009. Hàng ngày, trường gà hoạt động từ 11 – 18h với khoảng 7 độ gà, riêng ngày thứ 7, chủ nhật đá khoảng 10 độ với mức độ ăn thua từ 2-5 triệu đồng/độ. Mỗi độ gà như vậy, Hoà lấy xâu từ 300-400 ngàn đồng. Ngoài ra, trong thời gian chờ đợi độ gà diễn ra, Hoà còn tổ chức cho các con bạc đánh bài ăn tiền thu tiền xâu từ 1,5-2 triệu đồng.

Dưới trướng của Hoà có 6 đàn em là Trần Văn Bê (41 tuổi; ngụ thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi), Võ Hoàng Dũng (32 tuổi; ngụ xã Tân Phú Trung, Củ Chi), Lê Văn Kim (ngụ phường 12, Bình Thạnh) chuyên theo dõi các con bạc cá cược, gọi là "biện". Còn các đối tượng làm "biện" do trực tiếp lấy tiền xâu con bạc thắng cuộc với tỷ lệ 5% trên số tiền cá độ nên mỗi ngày các đối tượng này phải nộp cho Hoà từ 300-500 ngàn đồng. Riêng 3 đối tượng là Mai Chí Tâm (27 tuổi), Nguyễn Đức Minh (23 tuổi), Ngô Tấn Lộc (21 tuổi) cùng ngụ tại xã Tân Thông Hội (Củ Chi) được Hoà giao làm nhiệm vụ canh cửa được trả công mỗi ngày 150.000 đồng. Tính ra, tổng cộng các khoản tiền xâu sau khi trừ chi phí Hoà kiếm được trên 10 triệu đồng mỗi ngày.

Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5 cho biết, do hiện trường nơi tổ chức trường gà nằm giữa khu rừng tràm, nhiều lối thoát nên lực lượng Công an không thể khống chế hết toàn bộ đối tượng tham gia đánh bạc mà chỉ tạm giữ được 81 đối tượng đánh bạc và 7 đối tượng tổ chức.

Hiện các đối tượng này đã được bàn giao cho Công an huyện Củ Chi để tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo M.T.P (CAND)