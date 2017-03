Phá trường gà ở Bình Chánh (TPHCM)

Trước đó, trưa 2-8, các trinh sát PC45 bất ngờ tập kích vào một trường gà được tổ chức quy mô tại khu đất trống trước nhà số C3/40 BT (ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Tại hiện trường, công an bắt quả tang 30 con bạc cùng lượng lớn tang vật tiền mặt (hiện chưa thống kê). Theo thông tin ban đầu, trường gà trên do ba người tổ chức là Kinh Lùn, Lý và Trị.

Cả ba khai nhận trường gà hoạt động gần một năm nay, mỗi ngày từ 10 giờ đến 17 giờ. Trung bình tiền cá cược mỗi độ là 6 triệu đồng, chưa kể nhiều con bạc cá cược tự do với nhau. Tiền xâu thu 400.000 đồng (đối với tiền cá cược trong độ), 250.000 đồng (đối với tiền cá cược ngoài) và 5% số tiền các con bạc tự do cá cược với nhau.

Những người tham gia đá gà ở Bình Chánh bị bắt quả tang đang lên xe về trụ sở.

Cùng ngày, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết vừa phá trường gà tại ấp Bình Thủy (xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa) với gần 200 con bạc. Tại hiện trường, công an tạm giữ 21 con gà nòi, 30 xe môtô, 13 điện thoại di động, 24 người tổ chức và trực tiếp quản lý trường gà.

Trường gà này do Nguyễn Thanh Tuấn tổ chức với mỗi độ 15-20 triệu đồng, mỗi ngày ít nhất là 20 độ. Quanh trường gà có khu vực phục vụ ăn uống bởi nơi đây rất đông con bạc.

HOÀNG TUYẾT - AN AN